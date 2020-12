Cold Moon se produira le 29 décembre 2020: tout ce que vous devez savoir sur la plus haute pleine lune de l’année

Tendance FP28 déc.2020 14:13:51 IST

Suite à l’événement céleste de l’étoile de Noël ou du Grande conjonction de Jupiter et de Saturne, les observateurs du ciel peuvent être excités pour le prochain événement lunaire Cold Moon 2020. La dernière pleine lune de l’année, également connue sous le nom de lune froide, sera également la plus haute pleine lune de toute l’année grégorienne. Fait intéressant, la dernière et la 13e pleine lune de 2020 seront visibles à deux jours différents. Selon L’almanach du vieux fermier, l’illumination maximale de la pleine lune est censée avoir lieu le mercredi 30 décembre au 30 décembre à 9h00 IST (mardi 29 décembre à 22h30 HNE). L’Almanach dit que les gens peuvent commencer à apercevoir la pleine lune de décembre juste avant le coucher du soleil.

Qu’est-ce qui rend Cold Moon 2020 spécial?

La lune froide aura une trajectoire nettement élevée dans le ciel. Il en résulte que la lune est visible à l’horizon pendant une période de temps plus longue.

On l’appelle également la «longue nuit de lune» car l’événement se produit pendant l’une des nuits les plus longues de l’année. C’est parce que la date est assez proche du solstice d’hiver. Comme elle a lieu juste après Noël, la pleine lune est également appelée «Lune après Noël» en Europe. Selon le Old Farmer’s Almanac, le nom Cold Moon s’est infiltré dans certaines traditions observées par les Amérindiens. Le nom fait référence aux «conditions glaciales de cette période de l’année».

Selon un rapport de Forbes, le moment où la Lune atteint son illumination maximale est derrière le globe repérant la Lune froide à deux dates différentes. Alors que l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Afrique auront une pleine lune le 30 décembre, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord l’auront un jour avant, le 29 décembre.

Après cela, la pleine lune semblera être une lune à part entière pour les trois prochains jours.

