Colby Covington: Jorge Masvidal se cache de moi

En 2020, il n’y a pas eu de duel entre les rivaux acharnés Colby Covington et Jorge Masvidal. Pendant des années, les deux se sont plaints verbalement l’un de l’autre, mais les anciens coéquipiers ne pouvaient pas rivaliser dans la cage. Covington blâme Masvidal pour cela.

« Je voulais le combat dès le premier jour, tout le monde le sait », a déclaré Covington dans une interview accordée à Submission Radio. « Dana White le sait. Depuis que j’ai fini Tyron Woodley, je voulais le combat. Un Woodley qui est à plusieurs niveaux au-dessus de la rue Judas Masvidal. Il a réalisé beaucoup plus que Masvidal et a remporté un vrai titre, c’était un vrai champion. Où est Jorge maintenant? «

«Vous ne pouvez pas le trouver. Il a payé sept chiffres maintenant pour se battre dans l’Octogone et a même quelqu’un pour lui payer les frais médicaux lorsque j’en ai fini avec lui. Mais où est le gars? Le soi-disant «Baddest Motherf ** ker»? Vous pensez tous qu’il est ce type «BMF», je ne sais même pas ce que cela signifie. On l’appelle seulement «combattant cassé et médiocre» («combattant médiocre cassé», ndlr). Il plaisante. Il a perdu deux chiffres, c’est un idiot complet. Il y a une raison pour laquelle il ne veut pas se battre. Il a déjà fait l’expérience, sait comment cela va se passer et ne veut pas s’embarrasser devant le monde. C’est pourquoi il se cache. «

Selon Covington, les deux anciens coéquipiers devraient se rencontrer en hiver ou au printemps, mais il semble y avoir un silence dans le camp de Masvidal. Covington pense que « Gamebred » est plus susceptible de se tourner vers un match revanche avec Nate Diaz ou un duel avec Conor McGregor avant d’affronter l’ancien champion par intérim. Le combat se vendrait.

«Nous sommes les gars avec une rivalité intense. Nous étions amis. C’est un combat PPV à succès. Il n’y a pas de rivalité plus vive que la nôtre dans l’histoire de l’UFC. Nous étions dans le coin de l’autre, meilleurs amis pendant dix ans et traînions tous les jours, entraînant des partenaires et maintenant des ennemis acharnés qui veulent s’entre-tuer. Seulement qu’il n’y a qu’une seule personne qui se présentera vraiment pour tuer et que ce sera moi parce que Jorge ne fait rien d’autre que parler. «

Selon Covington, Masvidal n’a pas été entendu depuis deux mois. L’Américain estime que la situation autour de Covid-19 aux USA pourrait également jouer un rôle, après tout, le duel est prédestiné à vendre une salle. Il serait donc plus logique que l’UFC organise le combat aux États-Unis que, par exemple, à Fight Island.

«Je veux ce combat. J’ai déjà suggéré à Dana de le faire à l’American Airlines Arena de Miami. Sa plus grande objection était que vous vouliez voir comment attirer les fans dans la salle, car le combat pourrait vendre beaucoup de billets. Je pense qu’ils attendent toujours avant de décider du meilleur endroit pour se battre. Mais je ne sais pas. Peut-être devrions-nous entraîner The Ultimate Fighter, je ne sais pas. Je m’entraîne tous les jours et je serais prêt à me battre demain ou le week-end prochain. L’UFC sait que je suis là quand on en a besoin. Il s’agit simplement de monter à bord le « Street Judas ». «

Si l’UFC signe les deux bagarreurs en tant qu’entraîneurs pour leur émission de téléréalité The Ultimate Fighter, qui devrait revenir en ondes l’année prochaine, Covington est convaincu que ce serait une bonne chose pour tout le monde sauf Masvidal.

«Ce serait un succès instantané, un drame à son meilleur, ce serait juste drôle, les gens adoreraient. Je devais passer pour un humoriste qui disait la vérité tout en perdant la tête. Il ne peut pas contrôler ses émotions, je peux, je suis un professionnel et un homme d’affaires, c’est juste un petit escroc de rue. […] Ce serait très divertissant, c’est ce que les gens veulent, du divertissement. Les gens dépensent leur argent durement gagné à regarder quelque chose et quoi de mieux que de me regarder? Je promets que je conduirai l’UFC et la TUF vers la terre promise. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂