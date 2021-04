Coinbase grandit comme une bête: l’échange de crypto-monnaie grimpe sur le dos du bitcoin et gagne en un quart ce que dans tout 2020

Non seulement le bitcoin bat des records. Les marchés d’échange et de vente de crypto-monnaie sont de grands bénéficiaires d’une demande exceptionnelle, et s’il y a un protagoniste de premier plan ces jours-ci, c’est Coinbase.

Cet échange – nous expliquons ici son fonctionnement – a présenté des résultats exceptionnels pour le premier trimestre 2021: il progresse de 117% en nombre d’utilisateurs et entre en trois mois presque le double de ce qu’il est entré en 2020.

Coinbase est déjà un géant de la crypto-monnaie

La publication de ces résultats a été volontaire et précède son introduction en bourse imminente (en cotation directe, il ne s’agit pas d’une introduction en bourse) le 14 avril. Sa valorisation boursière ne cesse d’augmenter, et certains analystes indiquent qu’après cette sortie en bourse sa valeur atteindra 100 000 millions de dollars.

La fièvre des crypto-monnaies est désormais différente de celle vécue fin 2017, et comparée à ce phénomène qui a séduit les investisseurs particuliers, pendant des mois ceux qui parient sur ce marché sont des entreprises et des institutions, qui déplacent des sommes d’argent beaucoup plus importantes.

Coinbase a profité de tout ce phénomène et dans les résultats trimestriels du premier trimestre 2021 a sorti sa poitrine avec des données vraiment exceptionnelles:

1,8 milliard de dollars de revenus : multipliez par 9 ce que vous avez réalisé dans la même période de 2020, et multipliez par 3 le revenu du trimestre précédent. En tout de 2020, les revenus étaient de 1,1 milliard de dollars. De ces revenus, entre 730 et 800 millions de dollars représentent le revenu net.

: multipliez par 9 ce que vous avez réalisé dans la même période de 2020, et multipliez par 3 le revenu du trimestre précédent. En tout de 2020, les revenus étaient de 1,1 milliard de dollars. De ces revenus, entre 730 et 800 millions de dollars représentent le revenu net. 56 millions d’utilisateurs vérifiés : il progresse de 117% par rapport à la même période en 2020 et de 30% par rapport au trimestre précédent (43 millions).

: il progresse de 117% par rapport à la même période en 2020 et de 30% par rapport au trimestre précédent (43 millions). 6,1 millions d’utilisateurs actifs : passer de 2,8 millions au trimestre précédent.

: passer de 2,8 millions au trimestre précédent. 223 milliards de dollars d’actifs: ils progressent de près de 150% par rapport aux 90 000 millions traités au trimestre précédent.

Ces données sont complétées par d’autres frappantes, comme le fait que de ces actifs, 122.000 millions de dollars appartiennent à des institutions, pas des investisseurs indépendants.

Il est à espérer que le rôle des institutions continuera de croître, mais bien sûr tout cela est un effet domino qui se propage à l’ensemble de l’industrie en ce momentCeux qui ne faisaient pas confiance au bitcoin le font maintenant et font monter son prix en flèche.

La marche du marché de la crypto-monnaie est toujours aussi volatile que jamais: après les hausses exceptionnelles d’il y a quelques mois, le bitcoin par exemple semble avoir rencontré une résistance à la barrière des 60000 €, avec lequel il «joue» depuis des semaines.

Des nouvelles telles que l’introduction en bourse de Coinbase reflètent bien les attentes que ce segment génère depuis des mois. La différence, insistons-nous, c’est que maintenant le soutien institutionnel est clair, et même ceux qui ont renié le bitcoin et les crypto-monnaies il y a longtemps semblent avoir changé d’avis.

