Coinbase, Binance et les principaux échanges cryptographiques paniquent après un crash

Le marché de la crypto-monnaie est vivant l’un de ses jours les plus difficiles ces dernières années. Les principales actions ont chuté à un rythme effarant et les principaux échanges cryptographiques ont du mal à gérer le flux d’utilisateurs accédant à leurs portefeuilles.

Coinbase, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, rapporte qu’il est en panne: « nous constatons des problèmes sur Coinbase et Coinbase Pro et nous sommes conscients que certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement. Nous enquêtons sur ces problèmes et vous fournirons des mises à jour dès que possible. »

Les principaux échanges sont en baisse comme effet secondaire

Ce n’est pas le seul. Binance, un autre des grands échanges rapporte que a suspendu certains retraits, de manière prévisible pour faire face à la panique du vendeur qui peut s’emparer de nombreux utilisateurs dans des situations de forte baisse de valeur.

″ Les retraits € ETH et ERC20 sont temporairement désactivés en raison de la congestion du réseau. Merci pour votre patience et excuses pour la gêne occasionnée », expliquent-ils depuis Binance.

€ ETH et les retraits ERC20 sont temporairement désactivés en raison de la congestion du réseau. Merci pour votre patience et excuses pour tout inconvénient causé. pic.twitter.com/BbECDgDUay – Binance (@binance) 19 mai 2021

Plusieurs utilisateurs rapportent à partir des réseaux sociaux que d’autres maisons d’échange telles que Kraken ou Coingecko sont également en panne et n’autorisent pas les retraits. Sur la page d’état de Kraken, on peut voir qu’ils rencontrent également des problèmes.