Coi Leray montre des photos de la voiture en panne après que le conducteur s’est écrasé dans son véhicule

La rappeuse a partagé qu’elle « pourrait mourir » et est reconnaissante d’être en vie.

Pour ceux qui croient aux miracles de Noël, Coi Leray en a peut-être reçu un. La rappeuse a récemment fait la une des journaux après avoir été vue en train de déjeuner avec Blueface, mais la veille de Noël, ce sont ses photos de son accident de voiture qui ont attiré l’attention de ses fans. La fille de Benzino a profité de son histoire Instagram pour donner un aperçu de ce qui s’était passé et a déclaré qu’elle aurait pu perdre la vie après qu’un conducteur s’est écrasé dans son véhicule. «Joyeux Noël J’espère que tout le monde profitera de ce temps pour apprécier la famille et les vrais amis que vous appelez la famille», a-t-elle écrit. «Comprenez que la vie n’est pas toujours si chère à ce moment que vous avez tous ensemble… et n’oubliez pas de toujours prier pour des jours meilleurs. Ensuite, elle a partagé une photo des suites de l’accident de voiture qui montrait deux véhicules accidentés. « Alors mon pote a fait rouler sa lumière en essayant d’être rapide pour monter sur l’autoroute. J’aurais pu mourir », a ajouté Coir Leray. « Allez dit non … pas encore … vous avez encore des affaires en suspens … vous devez toujours montrer au monde que vous êtes [star]«Elle avait la possibilité d’être soignée pour ses blessures, mais elle a décidé de ne pas aller à l’hôpital. « Je vais bien … mon côté gauche me fait mal comme au dos et à ma jambe … je le sens probablement plus tmrw … juste heureux d’être en vie … je ne veux pas aller à l’hôpital à cause du virus. Don ne t’inquiète pas, je suis fort. » Nous sommes heureux qu’elle ait pu s’en sortir sans autre blessure. Découvrez les messages de Coi Leray ci-dessous.

