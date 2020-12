Codes Roblox Superhero Tower Defense (décembre 2020)

Nos codes Roblox Superhero Tower Defense ont la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre de l’or en jeu et de nouveaux super-héros pour votre équipe. L’or est tellement utile que vous pouvez l’utiliser pour acheter des caisses; chaque caisse accorde un tout nouveau super-héros! Utilisez ces codes pour affronter des vagues d’ennemis plus puissantes!

Liste de tous les codes de défense de tour de super-héros

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de défense de tour de super-héros (fonctionnels)

1000 J’aime – Échangez ce code contre 600 pièces d’or!

– Échangez ce code contre 600 pièces d’or! Super – Échangez ce code contre 100 pièces d’or!

– Échangez ce code contre 100 pièces d’or! 500 J’aime – Échangez ce code contre 150 pièces d’or!

– Échangez ce code contre 150 pièces d’or! Sauce – Échangez ce code contre le GravyCatMan Hero!

– Échangez ce code contre le GravyCatMan Hero! MoneyPlease – Échangez ce code contre 50 pièces d’or!

– Échangez ce code contre 50 pièces d’or! Libération – Échangez ce code contre 50 pièces d’or!

Codes de défense de tour de super-héros (expirés)

Il n’y a pas de codes de défense de tour de super-héros expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes de défense de la tour Supehero

Il est facile d’utiliser des codes dans Superhero Tower Defense. Démarrez simplement le jeu et recherchez l’icône de l’oiseau Twitter à gauche de l’écran. Une nouvelle fenêtre devrait apparaître où vous allez copier et coller chaque code séparément dans la zone de texte. Vous devriez recevoir la confirmation que le code a fonctionné et gagner votre récompense!

Description du jeu et mise à jour récente

Formez votre propre escouade de héros et combattez les vagues d’ennemis qui vous défient. Achetez de puissants super-héros!

Achetez des caisses et des émoticônes!

Débloquez de nouveaux super-héros incroyables!

Faites équipe avec vos amis!

Essayez d’obtenir la vague la plus élevée possible!

Devenez le joueur le plus puissant!

