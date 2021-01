Codes Roblox Power Simulator 2 (janvier 2021)

Notre Simulateur de puissance Roblox 2 Codes a la liste la plus à jour des codes OP que vous pouvez échanger contre des lots et beaucoup de jetons! Ces cadeaux vous permettront de disposer de la monnaie du jeu pour commencer immédiatement à apprendre de nouveaux pouvoirs. Le Powerverse a besoin de votre aide!

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Voici un aperçu de tous les travaux Simulateur de puissance 2 codes.

Celles-ci Simulateur de puissance 2 les codes ne fonctionnent plus.

Échange de codes contre des récompenses gratuites en Simulateur de puissance 2 est un processus simple. Ouvrez simplement le jeu, regardez la cinématique passionnante et recherchez le bouton Twitter Bird en haut de l’écran. Entrez chaque code de travail séparément dans la zone de texte. Appuyez sur Entrée sur votre clavier pour échanger vos cadeaux gratuits!

Le Powerverse est en crise! Lors de l’évasion épique du méchant Dark Surge de prison, la destruction et le chaos ont couvert la ville … Contre lui et ses alliés, êtes-vous assez fort pour l’arrêter?

Dans Power Simulator 2, vous pouvez entraîner de nouvelles compétences, apprendre des pouvoirs incroyablement épiques, devenir le plus courageux des héros ou le plus méchant des méchants, rencontrer des alliés amicaux et bien plus encore!

Veuillez noter que ce jeu est en version BÊTA et que nous faisons encore plusieurs améliorations – laissez-nous vos suggestions pendant que nous mettons à jour le jeu!