Codes Roblox parmi nous (novembre 2020)

Notre Roblox Amongst Us Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre des animaux et des pièces. Ces articles vous permettront d’obtenir des produits cosmétiques géniaux pour habiller votre équipier et avoir l’air chic tout en accomplissant des tâches!

Liste des codes Tous parmi nous

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Parmi nous Codes (fonctionnant)

nouveau compagnon – Échangez le code contre un mini compagnon d’équipage gratuit

Codes parmi nous (expirés)

yayfreecoins – Échangez le code contre 2000 pièces

Comment utiliser des codes parmi nous

Utiliser des codes dans Amongst Us est très simple. Cliquez sur Inventaire, qui se trouve à gauche de l’écran. Recherchez ensuite l’icône Twitter qui indique également les codes.

Copiez l’un des codes de notre liste et collez-le dans la boîte. Une fois entré, il devrait échanger et vous donner la récompense!

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue chez Amongst Us! Ce jeu est une recréation de Among Us à Roblox! IMPOSTOR: (Assassin) Sabotez et tuez tous les coéquipiers en secret! Cachez vos traces et utilisez des mensonges pour éviter d’être rejeté!

CREWMATE: (Innocent) Terminez vos tâches ou votez contre les imposteurs pour gagner! Aidez les autres équipiers à découvrir qui est l’imposteur!

