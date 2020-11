Codes Roblox One Punch Reborn (novembre 2020)

Nos codes One Punch Reborn ont la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre des tours gratuits, des boosts et des mises à niveau de statistiques. Les boosters sont particulièrement utiles car ils fournissent 2x XP et Yen en même temps. Vous pouvez également empiler des codes de boost pour augmenter la durée pendant laquelle le boost sera actif si vous prévoyez de jouer pendant une longue session.

Tous les codes One Punch Reborn Liste

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes One Punch Reborn (fonctionnement)

500KVISITES – Échangez ce code pour +10 minutes 2x XP et Yen boost

– Échangez ce code pour +10 minutes 2x XP et Yen boost 9000FAVS – Échangez ce code contre 10 tours

– Échangez ce code contre 10 tours MAGMAWOO – Échangez ce code contre 15 tours

– Échangez ce code contre 15 tours 670KVISITES – Échangez ce code pour +10 minutes 2x XP et Yen boost

– Échangez ce code pour +10 minutes 2x XP et Yen boost ineeda3rdboost – Échangez ce code pour un bonus de +15 minutes XP et Yen

– Échangez ce code pour un bonus de +15 minutes XP et Yen ineeda2ndboost – Échangez ce code pour un bonus de +15 2x XP et Yen

– Échangez ce code pour un bonus de +15 2x XP et Yen testmyluck – Échangez ce code contre 15 tours

– Échangez ce code contre 15 tours kickstarter – Échangez ce code pour une augmentation de +20 minutes 2x XP et Yen

– Échangez ce code pour une augmentation de +20 minutes 2x XP et Yen freespinsforme – Échangez ce code contre 6 tours

– Échangez ce code contre 6 tours ineedaboost – Échangez ce code pour une augmentation de +10 minutes 2x XP et Yen

– Échangez ce code pour une augmentation de +10 minutes 2x XP et Yen ineedsomestatpointsbro – Échangez ce code contre +10 points de statistiques

Codes One Punch Reborn (expirés)

Il n’y a pas de codes One Punch Reborn expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes dans One Punch Reborn

L’échange de codes One Punch Reborn prendra quelques étapes de plus que d’habitude. Vous devez rejoindre le groupe Final Strike Studios pour utiliser les codes dans One Punch Reborn. Avant de lancer le jeu, assurez-vous d’être sur la page d’accueil de One Punch Reborn dans le client Roblox. Cliquez sur Final Strike Studios, le développeur qui crée ce jeu. Dans cette page, cliquez sur Rejoindre le groupe.

Une fois que vous avez rejoint le groupe Final Strike Studios, lancez One Punch Reborn. Cliquez sur le bouton Codes dans le coin inférieur gauche. Entrez tous les codes de travail dans la nouvelle fenêtre exactement comme indiqué ci-dessus. Vous recevrez une confirmation si le code a été utilisé avec succès.

Description du jeu et mise à jour récente

Combattez les foules, montez de niveau, améliorez vos compétences et devenez le héros le plus puissant de la ville! Les Boosts de 25% sont maintenant disponibles pendant une semaine, gagnez 25% de temps en plus à chaque achat de boost. « Les bonus sont 2X EXP et 2X YEN (cumulables avec passe de jeu)

