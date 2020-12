Codes Roblox Ninja Legends 2 (décembre 2020) – Nouvelle version!

Notre Roblox Ninja Legends 2 Codes a la liste la plus à jour des codes de travail que vous pouvez échanger contre des fragments. Vous aurez besoin de fragments pour monter de niveau plus rapidement et atteindre des hauteurs de parkour encore plus grandes pour vaincre les boss les plus puissants.

Liste de tous les codes de Ninja Legends 2

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de Ninja Legends 2 (fonctionnels)

Voici un aperçu de tous les codes de travail dans Ninja Legends 2.

newgame500 – Échangez le code contre 500 fragments (NOUVEAU)

Codes Ninja Legends 2 (expirés)

Il n’y a pas de codes expirés dans Ninja Legends 2 en ce moment.

Comment utiliser les codes Ninja Legends 2

Il est facile d’utiliser des codes dans Ninja Legends 2. Lancez simplement le jeu et appuyez sur le bouton Codes sur le côté droit de l’écran. Copiez et collez les codes de travail dans la zone de texte exactement comme indiqué ci-dessus. Si le code fonctionne, vous recevrez un message de confirmation.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue dans Ninja Legends 2! Maîtrisez vos compétences de parkour et devenez le ninja ultime! COMMENT JOUER:

Gagnez Element en vous entraînant avec vos armes!

Vendez votre élément contre des pièces et achetez de nouveaux objets / compétences!

Débloquez plus de doubles sauts et découvrez de nouvelles planètes!

Faites éclore des familiers épiques pour augmenter vos multiplicateurs et améliorer votre indice de familier!

Parlez aux PNJ et terminez des quêtes! Les objectifs de quête / récompenses évoluent avec vos multiplicateurs!

Méditez sur le volcan pour devenir le maître du volcan!

Les tourelles deviendront plus difficiles à esquiver à mesure que vous monterez plus haut!

Pouvez-vous trouver tous les codes secrets? Appuyez deux fois sur votre bouton de saut pour Double Jump! (PC = barre d’espace, mobile = bouton de saut, Xbox = bouton ‘A’)

