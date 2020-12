Codes Roblox Gods of Glory (décembre 2020)

Nos codes Roblox Gods of Glory ont la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des serviteurs utiles pour vous aider sur le champ de bataille. Utilisez ces récompenses pour devenir encore plus fort et avancer vers un terrain encore plus éloigné.

Liste des codes de tous les dieux de la gloire

Nous vous tiendrons au courant avec les codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes des dieux de la gloire (fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les codes de travail de Gods of Glory.

el dorado – Échangez ce code contre le serviteur Golden Knight (NOUVEAU)

Codes des dieux de la gloire (expirés)

Il n’y a aucun code de Gods of Glory expiré pour le moment.

Comment utiliser les codes de Gods of Glory

L’échange de codes pour Gods of Glory est simple. Chargez simplement le jeu et cliquez sur l’icône de l’oiseau Twitter sur le côté gauche de l’écran. Copiez et collez chaque code de travail séparément dans la zone de texte et appuyez sur utiliser. Vous devriez recevoir la confirmation que votre code fonctionne.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue chez Gods Of Glory! Devenez un dieu et détruisez des civilisations entières ou aidez-les à grandir! Et devenez le dieu le plus puissant de tous les temps! Le jeu est actuellement en version bêta, alors assurez-vous de signaler tous les bogues que vous trouvez! – Tous les nouveaux pouvoirs Relic! Vous pouvez les trouver sur la carte et à l’intérieur des bâtiments que vous détruisez!

– Nouveaux codes Twitter!

– Beaucoup de corrections de bugs!

