Codes Roblox Football Universe (janvier 2021)

Notre L’univers de football Roblox Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre certains packs All-Pro! Ce sont d’excellents cadeaux à ajouter à votre collection de football!

Nous vous tiendrons au courant avec les codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Vous devez jouer 20 parties de Football Univers pour utiliser les codes.

Voici un aperçu des codes de travail.

Celles-ci Univers du football les codes ne fonctionnent plus.

C’est un peu un processus pour échanger des codes dans Univers du football. Vous devez jouer 20 parties de Football Univers pour utiliser les codes.

L’échange de code est également stocké dans les menus. Vous devrez d’abord créer un profil. Personnalisez votre lecteur jusqu’à ce que vous atteigniez le menu principal. Appuyez sur Communauté pour trouver le bouton Codes Twitter. Entrez tous les codes de travail dans la zone de texte et appuyez sur Entrée pour échanger.

LA MISE À JOUR DES VACANCES EST ICI! Cette mise à jour inclut l’événement de vacances et le pack d’événements ainsi que la vente et le pack de vacances en cours. Accédez au Trade Hub pour plus d’informations sur l’événement.

Tirez sur ces épaulettes, attachez votre casque et préparez-vous à la meilleure expérience de football sur Roblox ici dans Football Universe!

FONCTIONNALITÉS

-Compatibilité Xbox + Mobile

-Matchs compétitifs et scores en direct

-Équipes NFL, XFL, CFL, AAF et collégiales

-Pôle commercial

-Mode carrière

-Centre de formation personnalisé

-1700+ articles

-Ensembles et packs

-Personnalisation des personnages

-Audibles et Playbooks

-Fêtes de TD

-15+ classements

-Suivi statistique complet