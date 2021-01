Codes Roblox Colossus Legends (janvier 2021)

Notre Roblox Colossus Legends Codes a la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre un tas de chapeaux de fête gratuits! Vous allez avoir besoin de ces chapeaux pour un bon boost HP / Mana, qui vous aidera à vaincre des colosses encore plus puissants.

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Voici un aperçu des codes de travail pour Légendes du colosse.

Ces codes ne fonctionnent plus pour Légendes du colosse.

Utiliser des codes dans Légendes du colosse est rendu facile. Ouvrez simplement le jeu et trouvez le bouton Codes situé à droite de l’écran. Entrez tous les codes de travail ci-dessus (plusieurs fois) et appuyez sur Soumettre. Vous recevrez la confirmation que le code a fonctionné.

Événements:

Événement d’hiver! – Nouveau raid hivernal dans le hall avec des objets d’événements hivernaux limités!

Ce jeu a été inspiré par: Shadow of the Colossus, Fate Zero, FullMetal Alchemist, Attack on Titan, The Seven Deadly Sins, RE: Zero, Konosuba, Code Geass, Naruto, Dragon Ball Z, Sword Art Online, Demon Slayer, Seraph of la fin et plus encore!