Codes PUBG Mobile gratuits disponibles à partir du 29 août 2021

Clés et codes PUBG Mobile disponibles à partir du 29 août que vous pouvez échanger GRATUITEMENT et obtenir des objets pour le jeu.

Comme Call of Duty : Mobile et Free Fire, le jeu vidéo Activision a aussi ses codes. Ci-dessous, nous vous laissons la liste des clés et Codes PUBG Mobile à partir du 29 août que vous pouvez racheter aujourd’hui. Vous disposez également du tutoriel pour savoir étape par étape comment racheter ces codes.

COMMENT UTILISER LES CODES

Visitez le site officiel d’échange de code.

Saisissez votre identifiant de personnage unique, votre code de remboursement et un code de vérification pour prouver que vous n’êtes pas un bot.

Presse « RACHETER. «

« Vous obtiendrez les récompenses dans l’e-mail du jeu lui-même

CODES DISPONIBLES À PARTIR DU 29 AOT

Ce sont les codes de PlayerUnknown’s Battlegrouns Mobile disponibles aujourd’hui le 29 août 2021. N’oubliez pas que les codes ont une durée d’une journée. Source des codes.