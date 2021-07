Codes pour obtenir des voitures et autres véhicules

Veepeak OBDCheck BLE + Bluetooth OBD2 Scanner pour iOS et Android, Outil de numérisation de Lecteur de Code de Diagnostic de Voiture pour véhicules OBDII/EOBD

VÉRIFIEZ LE MOTEUR VOUS-MÊME - Lisez et effacez les codes d'anomalie de diagnostic du moteur, réinitialisez le voyant de vérification du moteur et obtenez des lectures de capteur en temps réel à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette. FAITES PLUS - Avec la prise en charge des applications OBD2 tierces étendues, vous pouvez obtenir des fonctionnalités plus avancées telles que des diagnostics améliorés et des PID sur des véhicules sélectionnés, examiner la batterie dans des véhicules hybrides et électriques, personnaliser et entretenir des véhicules sélectionnés, etc. FONCTIONNE AVEC IOS ET ANDROID via Bluetooth double mode: les applications populaires incluent Torque Pro (Android uniquement), Car Scanner ELM OBD2, OBD Fusion, DashCommand, BimmerCode & BimmerLink, Carista OBD2, etc. COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE DES VÉHICULES - Fonctionne avec les voitures et les camions légers conformes OBD2 / EOBD (année modèle 2001+ essence et 2004+ diesel dans l'UE, aucune limitation de marque). Facile à brancher et débrancher, et n'obstruera pas l'espace pour les jambes. REMARQUE: une application / un logiciel tiers requis pour réaliser toutes les fonctions (certaines peuvent nécessiter un achat séparé). Livré avec une mini pochette de transport et une garantie de remplacement d'un an.