Codes pour abaisser les étoiles du niveau de quête

Est-ce qu’un milliard de voitures de police vous poursuivent ? Vous n’auriez pas dû voler cette banque, mais nous vous montrons une astuce GTA 5 pour abaisser les étoiles du niveau de recherche.

Les flics peuvent être très ennuyeux chez Grand Thef Auto. C’est pourquoi nous vous montrons ceci GTA 5 triche pour faire baisser les étoiles, c’est-à-dire le niveau de recherche dans le jeu lorsque vous avez été de très mauvais garçons.

Vous disposez des astuces nécessaires que vous devez mettre soit sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et PC. De plus, au cas où vous voudriez faire un peu les plus cool, nous vous laissons également les codes pour augmenter les étoiles et le niveau de recherche. Ci-dessous, vous avez un lien vers d’autres guides Grand Theft Auto V avec plus de codes qui pourraient vous intéresser.

Abaisser les étoiles au niveau de la quête

PS3/PS4 : R1, R1, O, R2, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche

PC : AVOCAT

Xbox One / 360 : RB, RB, B, RT, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche

Élever les étoiles du niveau de quête

PS4/PS3 : R1, R1, O, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite

PC : FUGITIF

Xbox One / 360 : RB, RB, B, RT, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite

