Codes Pokemon Go (janvier 2021) – Tous les codes actifs

Pokemon Go est toujours aussi massif qu’il l’a toujours été, avec des événements qui se déroulent tout au long de l’année. Niantic a maintenant donné aux joueurs la possibilité de faire des raids et des batailles dans le confort de leur propre maison. De temps en temps, un code promotionnel apparaît qui permet aux utilisateurs d’obtenir des trucs gratuits. Parfois, c’est un type de Pokeball, de baies ou même une tenue astucieuse! Nous allons garder une trace de tous ces codes, donc vous n’avez pas à le faire!

Liste de tous les codes Pokemon Go

Nous vous tiendrons au courant des codes Pokemon Go supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Si nous connaissons la date d’expiration, nous vous en informerons, mais en raison des fuseaux horaires, il est préférable de continuer à les essayer pendant la journée.

Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Codes Pokemon Go (fonctionnels)

TRFJVYZVVV8R4 – Utiliser le code pour Ultra Ball x30, Max Revive x10 et aussi Lucky Egg x1 (expire le 1er janvier)

Codes Pokemon Go (expirés)

LRQEV2VZ59UDA – Utiliser le code pour une veste Verizon x2 et un masque Verizon (expire le 31 décembre)

– Utiliser le code pour une veste Verizon x2 et un masque Verizon (expire le 31 décembre) DJTLEKBK2G5EK – Utiliser le code pour Ultra Ball x20, Pinap Berry x10, Sticker x10, Star Piece x1

Comment utiliser les codes

Pour utiliser des codes dans Pokemon Go, il existe plusieurs façons de le faire à l’aide d’un appareil Android. Si vous utilisez iOS, vous n’avez qu’une seule option. Le moyen le plus simple pour les deux est d’accéder à Pokemon Go Redeem. Connectez-vous avec vos informations d’identification, puis copiez et collez les codes ci-dessus ou saisissez-les manuellement. Appuyez sur Soumettre et un message apparaîtra pour vous informer si le code a fonctionné ou non.

Si cela a fonctionné, revenez à Pokemon Go, et après quelques minutes, un message apparaîtra pour vous informer que le code a fonctionné et vous montrera les éléments qui vous ont été donnés.

Si vous êtes sur Android, vous pouvez utiliser les codes via l’application elle-même. Dans la vue Carte, lorsque vous jouez au jeu, frappez le Pokeball en bas, puis frappez la boutique au milieu. Faites défiler vers le bas et vous verrez Promos. Sous Promos, vous verrez un endroit où vous pouvez entrer un code. Entrez le code, puis appuyez sur Utiliser. Il vous informera si le code a fonctionné, puis lorsque vous quittez la boutique, un message apparaîtra de vos articles entrants.