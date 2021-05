Codes gratuits de feu gratuit disponibles le 10 mai 2021

Sanabelle Adult à la truite pour chat 10 kg + 2 kg gratuit

Sanabelle Adult à la truite pour chat est un aliment complet pour les chats adultes à partir de l'âge de 1 an. L'aliment est facilement digestible et est composée de truites et de riz savoureux. * Contient de la volaille et de la truite. * Teneur élevée en protéines animales. * Sans gluten.