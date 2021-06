Codes Free Fire disponibles à partir du 4 juin 2021

Échangez les codes Free Fire de ce vendredi 4 juin, avec lesquels vous pourrez gagner de nombreux objets, en plus des diamants, des skins, de l’or et plus encore.

Aujourd’hui vendredi 4 juin, d’autres arrivent codes pour Free Fire avec lequel vous pouvez gagner de nombreuses choses gratuites. Il vous suffit d’utiliser les codes et vous pouvez gagner des objets, des skins, de l’argent en Free Fire, des diamants, de l’or et bien plus encore.

Comment utiliser les codes

Afin d’utiliser les codes Free Fire, vous devez accéder à la page suivante que nous vous laissons ici : site Web Garena.

1. Le code de remboursement est composé de 12 caractères, combinés avec des lettres majuscules et des chiffres.

2. Les objets de récompense obtenus seront affichés dans [tu colección] le lobby, l’or et les diamants seront ajoutés directement à votre compte.

3. Veuillez vérifier la date d’expiration du code. Tout code expiré ne peut pas être utilisé.

4. Contactez l’assistance aux joueurs si vous rencontrez des problèmes.

5. Vous ne pourrez pas réclamer vos prix avec des comptes invités, vous devez lier votre compte à Facebook ou VK afin de recevoir vos prix.

Liste de codes

Les codes ne sont disponibles que pour 1 jour. La récompense que nous pouvons obtenir de ces codes est complètement aléatoire, alors bonne chance et profitez de ce que vous obtenez car c’est gratuit. Free Fire peut nous donner de l’or, des diamants, des peaux et bien d’autres choses. Si vous n’avez toujours pas le jeu vidéo Battle Royale Free Fire sur votre mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du lien suivant.

ZFMUVTLYSLSSC >> 2xSCAR – Caisses à butin d’armes Blood Moon, Pierre d’évolution, Diamond Royale, Bon d’incubateur, 2x Bons Weapon Royale

POYRRVNBFSLP: Caisse de butin d’armes de combattant de la justice et de la rébellion des vandales

VBVVMBGDEQWR : Bon Diamant Royale

UOPKKHMNBFFG : 50 000 codes diamant

ESX24ADSGM4K : skin Dragon AK gratuit

9G8FS6U4VGWP : animal de compagnie gratuit

3CYS-QQ95-YTWK

8G2Y-JS3T-WKUB

AN3C-IK5X-SBST

FFTI-LM65-9NZB

GZ3S-LYFG-TD8X

LL7V-DMX3-63YK

7L5Z-3DHO-S8YJ

BMTM-P22W-3OZ7

QW0L-SEK9-U86B

FF6M-1L8S-QAUY

AO02-ZLKJ-DPGV

ME58-66OG-LPQZ

FFAW-QHY7-8NKL

9OKM-H87B-GAGS

TYBZ-QR5B-ZHYR

BHFF-GTBK-PHMN

DDFR-TPOR-FFGO

HU67-BFSL-IGWE

5G9G-CY97-UUD4

Qu’est-ce que les codes Free Fire et Garena

Le jeu vidéo Free Fire est l’un des grands succès de ces dernières années. Le Battle Royale gratuit pour appareils mobiles est disponible sur iOS et Android et propose chaque jour des codes permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu gratuit. Celles-ci codes gratuits Vous pouvez les voir ci-dessous dans la liste que nous vous laissons.

Attention, car les codes ne peuvent être encaissés qu’une seule fois par compte. Nous devons également garder à l’esprit que la récompense qu’ils nous donnent pour les avoir échangés n’arrive pas automatiquement dès que nous mettons le code. Pour avoir en notre possession les objets, peau, argent ou diamants nous devrons attendre environ 30 minutes et peut-être même plus.