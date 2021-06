Codes Free Fire disponibles à partir du 22 juin 2021

Disponible pour échanger des codes Free Fire gratuitement le mardi 22 juin. Vous pouvez gagner de l’or, des diamants et des skins pour le jeu vidéo de mode.

Cela commence le mardi 22 juin, le deuxième jour de l’été 2021 avec des codes de joie et de feu gratuit disponibles. Vous pouvez désormais utiliser des codes pour l’Europe et d’autres territoires dans Free Fire.

le Codes d’incendie gratuits, et nous vous laissons plusieurs listes ci-dessous et comment les échanger afin que vous obteniez de délicieux cadeaux gratuits. Ces codes peuvent nous donner des objets pour notre personnage, des skins, de l’or, des diamants et de l’argent du jeu. Qu’attendez-vous pour échanger ces codes du jeu vidéo de mode ?

Tous les codes ne sont pas valables dans la région européenne. Dans la liste, vous trouverez plusieurs sections qui correspondent à des codes pouvant être échangés dans différentes parties de la planète. Des codes sont disponibles pour l’Indonésie, le Brésil, l’Inde et Singapour.

Listes de codes disponibles

Les codes d’incendie gratuits ne sont disponibles que pendant 1 jour. La récompense que nous pouvons obtenir de ces codes est complètement aléatoire, alors bonne chance et profitez de ce que vous obtenez car c’est gratuit. Free Fire peut nous donner de l’or, des diamants, des peaux et bien d’autres choses. Si vous n’avez toujours pas le jeu vidéo Battle Royale Free Fire sur votre mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du lien suivant.

Codes disponibles pour l’Europe

Ces codes sont pour le serveur Europe. En les échangeant, vous ne recevrez pas immédiatement les récompenses. Celles-ci peuvent prendre quelques minutes voire quelques heures. Source des codes.

3IBB-MSL7-AK8G : L’âge d’or Bundle (7D)

W0JJ-AFV3-TU5E : Chasseur UMP Wilderness (7j)

YXY3-EGTL-HGJX : Cicatrice de Cupidon (7j)

FFES-PORT-SF2A : Sac à dos Crystal Soul et Ford Bobblehead

LH3DHG87XU5U : 1x bon Diamond Royale et 1x bon Weapon Royale

PACJJTUA29UU – 1x Bon Diamant Royale

ZFMUVTLYSLSC >> 2x SCAR – Caisses à butin d’armes de la Lune de sang

AWER-TGHB-VCSD >> Bon de Diamants Gratuit

LH3D-HG87-XU5U >>

ZFMUVTLYSLSC >> 2x Caisses à butin d’armes SCAR Blood Moon

ERT5-6Y7U-JHBV >> Boîte à butin Chasseur d’œufs

PACJ-JTUA-29UU >> 1x coupon Diamond Royale et 1x coupon Weapon Royale

468DA6XFCPDW >> Planche de surf Leap of Faith

POYR-RVNB-FSLP >> Armes de la rébellion des combattants de la justice et des vandales

ESX2-4ADS-GM4K >> Skin Dragon AK gratuit

AJDG-753H-LHS5 >> personnage DJ Alok gratuit

HSCD-SJOH-F47H >> Tenue

BSJS-FSIG-58H3 >> Peaux de pistolet de marque Titian

HSKS-BSAN-NHA5 >> 50 000 codes diamant

BAKA-NSBH-SNSN >> Animal gratuit

GJSK-SBHS-6HSH >> Diamants de feu libre

Inde Serveur

FFTH-BGCS-AWQ5

KOPY-5GFB-CSZA

GGHY-BFDS-ZAW4

MNHG-TDKO-Y65R

VBGF-E4RD-ASZV

NBGH-UOPM-HFVD

VGFF-DRAZ-SEYU

MNHG-SSZX-FY6U

NGFD-E5TG-VDAS

NHUI-8POK-GMNF

FGTF-FDAS-NY89

MNHV-CDAS-QW5Y

Serveur indonésien

FFES-PORT-SF2A – Sac à dos Crystal Soul et Ford Bobblehead

W0JJ-AFV3-TU5E – UMP Chasseur Sauvage (7j)

YXY3-EGTL-HGJX : Cicatrice de Cupidon (7j)

LH3D-HG87-XU5U : 1x Bon Diamond Royale et 1x Bon Weapon Royale

PACJ-JTUA-29UU : 1x Bon de Diamant Royale

ZFMU-VTLY-SLSC : 2x SCAR – Caisses à butin d’armes de la Lune de sang

RJ12-0RGS-KAIG – Skin Dragon AK gratuit

AJDG-753H-LHS5 – personnage DJ Alok gratuit

HSCD-SJOH-F47H – Tenue

BSJS-FSIG-58H3 – Peaux de pistolet de marque Titian

HSKS-BSAN-NHA5 – 50 000 codes diamant

BAKA-NSBH-SNSN – Animal gratuit

GJSK-SBHS-6HSH- Diamants sans feu

GSKS-BHAJ-68HE – Bon Diamant Royale

WHSK-O96G-EA25 – Personnage Paloma

NSCS-UOBF-SY7J – Pass Elite et recharge gratuite

HSKS-BBEH-3773 – Caisse de butin d’armes de la rébellion des combattants de la justice et des vandales

Comment utiliser les codes

Afin d’utiliser les codes Free Fire Garena, vous devez accéder à la page suivante que nous laissons ici: Site Web Garena.

1. Le code de remboursement Free Fire est composé de 12 caractères, combinés avec des lettres majuscules et des chiffres.

2. Les objets de récompense obtenus seront affichés dans [tu colección] le lobby, l’or et les diamants seront ajoutés directement à votre compte.

3. Veuillez vérifier la date d’expiration du code. Tout code expiré ne peut pas être utilisé.

4. Contactez l’assistance aux joueurs si vous rencontrez des problèmes.

5. Vous ne pourrez pas réclamer vos prix avec des comptes invités, vous devez lier votre compte à Facebook ou VK afin de recevoir vos prix.

Gardez à l’esprit

Le jeu vidéo Free Fire est l’un des grands succès de ces dernières années. Le Battle Royale gratuit pour appareils mobiles est disponible sur iOS et Android et propose chaque jour des codes permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu gratuit. Celles-ci codes gratuits Vous pouvez les voir ci-dessous dans la liste que nous vous laissons.

Attention, car les codes ne peuvent être encaissés qu’une seule fois par compte. Nous devons également garder à l’esprit que la récompense qu’ils nous donnent pour les avoir échangés n’arrive pas automatiquement dès que nous mettons le code. Pour avoir en notre possession les objets, peau, argent ou diamants nous devrons attendre environ 30 minutes et peut-être même plus.