Codes FREE FIRE disponibles GRATUITEMENT à partir du 2 août 2021

Les codes Free Fire sont disponibles GRATUITEMENT à partir du 2 août 2021, avec lesquels vous pouvez gagner de nombreux objets, skins et récompenses de jeu.

Les nouveaux codes Free Fire arrivent le lundi 2 août. Le jeu vidéo à la mode disponible sur les appareils mobiles propose chaque jour des codes avec lesquels vous pouvez gagner des objets pour Free Fire. Ces objets peuvent être des skins, des armes, de l’or, et récompenses au sein du jeu, etc. Ci-dessous, vous avez l’explication de la façon d’utiliser chaque code Free Fire et le serveur auquel ils appartiennent.

CODES DISPONIBLES

Les codes FREE FIRE ne sont disponibles qu’aujourd’hui. Les récompenses que vous pouvez obtenir de ces codes sont complètement aléatoires, alors bonne chance et profitez de ce que vous obtenez, surtout que c’est gratuit. Free Fire peut vous faire gagner de l’or, des diamants, des skins et bien d’autres choses. Si vous n’avez toujours pas le jeu vidéo Battle Royale Free Fire sur votre mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement.

En les chargeant, vous ne recevrez pas immédiatement les récompenses. Celles-ci peuvent prendre quelques minutes voire quelques heures.

YXY3-EGTL-HGJX

3IBB-MSL7-AK8G

W0JJ-AFV3-TU5E

TJ57-OSSD-N5AP

WLSG-JXS5-KFYR

B6IYC-TNH-4PV3

FFMC-5GZ8-S3JC

R9UV-PEYJ-OXZX

XLMM-VSBN-V6YC

XUW3-FNK7-AV8N

COMMENT UTILISER LES CODES

1. Le code de remboursement Free Fire est composé de 12 caractères, combinés avec des lettres majuscules et des chiffres.

2. Les objets de récompense obtenus seront affichés dans collection, le lobby, l’or et les diamants seront ajoutés directement à votre compte.

3. Veuillez vérifier la date d’expiration du code. Tout code expiré ne peut pas être utilisé.

4. Contactez l’assistance aux joueurs si vous rencontrez des problèmes.

5. Vous ne pourrez pas réclamer vos prix avec des comptes invités, vous devez lier votre compte à Facebook ou VK afin de recevoir vos prix.

GARDEZ À L’ESPRIT

Le jeu vidéo Free Fire est l’un des grands succès de ces dernières années. Free Fire Battle Royale est gratuit pour les appareils mobiles, disponible sur iOS et Android et propose chaque jour des codes permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu gratuit.