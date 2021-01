Codes du simulateur scientifique Roblox (janvier 2021)

Notre Simulateur scientifique Roblox Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des tonnes de boosts. Utilisez ces cadeaux pour profiter de votre chance, de vos chances brillantes et de vos augmentations de devises pour faire éclore de plus grands animaux et devenir le plus grand scientifique Roblox a jamais connu!

Liste de tous les codes du simulateur scientifique

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes du simulateur scientifique (en fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les travaux Simulateur scientifique codes:

Page de garde! – Échangez ce code pour 10 heures de boost de chance x2!

Codes du simulateur scientifique (expiré)

Celles-ci Simulateur scientifique les codes ne fonctionnent plus.

Mise à jour30ne – Échangez le code pour 15 minutes de boost de chance x2!

Comment utiliser les codes du simulateur scientifique

Utiliser des codes dans Simulateur scientifique est un processus simple. Ouvrez le jeu et appuyez sur l’icône Twitter Bird sur le côté gauche de l’écran. Entrez tous les codes de travail séparément dans la zone de texte. Appuyez sur Soumettre pour utiliser votre récompense.

Description du jeu et mise à jour récente

Investissez vos recherches dans des renaissances qui multiplieront les recherches que vous gagnez et vous donneront des gemmes à dépenser dans la boutique de renaissance ou dans la boutique d’accessoires pour animaux de compagnie pour de puissantes statistiques bonus sur vos animaux! Faites éclore des animaux secrets et devenez le scientifique avec le plus de recherches jamais réalisé!

