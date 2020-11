Codes du simulateur Roblox Zombie (décembre 2020)

Nos codes Roblox Zombie Simulator ont la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre des animaux et des potions. Ces récompenses gratuites vous permettront d’obtenir des potions plus rapidement au lieu d’attendre que le chronomètre atteigne zéro pour plus. De cette façon, vous pouvez continuer à jouer et à manger des cerveaux sans vous soucier de votre santé!

Liste de tous les codes de simulateur de zombies

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de simulateur de zombies (fonctionnels)

Renforcer – Utilisez ce code pour obtenir des potions

– Utilisez ce code pour obtenir des potions Tofuu – Utilisez ce code pour obtenir l’animal Tofuu

– Utilisez ce code pour obtenir l’animal Tofuu Libre – Utilisez ce code pour obtenir le familier Frozen Ice Blob

– Utilisez ce code pour obtenir le familier Frozen Ice Blob Libération – Utilisez ce code pour obtenir l’animal Release Bunny

Codes de simulateur de zombies (expirés)

Il n’y a pas de codes Zombie Simulator expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes du simulateur de zombies

Il est facile d’échanger des codes Zombie Simulator contre des récompenses gratuites. Lancez simplement le jeu et recherchez le bouton Codes sur le côté gauche de l’écran. Cliquez dessus pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Tapez vos codes ici exactement comme indiqué ci-dessus et vous devriez recevoir la confirmation que le code a fonctionné. Profitez de vos récompenses gratuites!

Description du jeu et mise à jour récente

MISE À JOUR 2 Boutique Aura

3 nouveaux coffres Aura

1 nouveau cerveau + estomac

Équilibrage des statistiques

Corrections de bogues COMMENT JOUER: Manger des cerveaux

Vendez vos cerveaux contre des pièces

Tuez d’autres joueurs pour récupérer des crânes

Devenez le zombie le plus fort! Le jeu est en BÊTA

