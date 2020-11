Codes du simulateur Roblox Snowman (novembre 2020)

Nos codes de simulateur de bonhomme de neige ont la liste la plus à jour des codes de travail que vous pouvez échanger contre de l’argent gratuit. L’argent peut être utilisé pour acheter des cadeaux, qui débloqueront une gamme de familiers mignons, du niveau Bronze au niveau Epic!

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

L’échange de codes dans Snowman Simulator est un processus simple. Lancez simplement le jeu et recherchez le bouton vert avec 3 lignes blanches sur le côté gauche de l’écran. Cliquez dessus, puis sur Codes. Entrez tous les codes de travail écrits ci-dessus dans la barre de texte. Vous recevrez une confirmation si le code est réussi.

UPDATE 2 Sleighs! There's a button to Spawn it at your Plot! New Area! New Boss! New Snowball Launcher! Pets have different Stat Buffs. see them in your Pet Inventory! Pets with a Jump stat help you Jump Higher! Compete with your Friends to build the Biggest Snowmen EVER! Get Silver by building and Rebirthing your Snowman! Use silver to get rare Pets at the Workshop! ~ Whats New ??? Look Up! There are presents in the sky! The higher you jump, the greater the rewards! Snowball Launchers! New Pets! Boss Fights! PvP! Much more!