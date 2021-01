Codes du simulateur Roblox Fart (janvier 2021)

Notre Simulateur de pet Roblox Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre un tas de boosts, d’animaux de compagnie et de bijoux à ajouter à votre inventaire. Vous aurez besoin de ces codes pour collecter du gaz et péter haut dans le ciel!

Liste de tous les codes du simulateur de pet

Codes du simulateur de pet (en fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les travaux Simulateur de pet codes.

TropicalTimes – Échangez le code contre 15000 bijoux

– Échangez le code contre 15000 bijoux Vers la Lune – Échangez le code contre un animal astronaute mythique

– Échangez le code contre un animal astronaute mythique LotsOfShinyStarsEh – Utilisez le code pour 30 minutes de clic automatique

– Utilisez le code pour 30 minutes de clic automatique RichifyVeryBigWheat – Échangez le code pour 30 minutes de 3x Jewels Boost

– Échangez le code pour 30 minutes de 3x Jewels Boost BigLikesBigJewels – Échangez le code contre 10000 bijoux

Codes du simulateur de pet (expiré)

Celles-ci Simulateur de pet les codes ne fonctionnent plus.

Il n’y a pas de codes expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes du simulateur de pet

Échanger des codes contre des récompenses incroyables dans Simulateur de pet est facile. Lancez simplement le jeu et recherchez le bouton Twitter Bird sur le côté gauche de l’écran. Appuyez sur ce bouton pour utiliser les codes. Entrez chaque code de travail dans la zone de texte. Appuyez sur Utiliser pour recevoir votre récompense.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue dans Fart Simulator!

– Récupérez du gaz en mangeant de la nourriture!

– Vendez votre essence et achetez des améliorations!

– Fart haut dans le ciel!

– Découvrez les îles flottantes!

– Collectionnez plus de 40 animaux sympas différents et améliorez-les en shinys / gazifiés! MISE À JOUR TROPICALE EN DIRECT:

– Vous pouvez maintenant convertir vos hamburgers pour 5 bijoux par hamburger! (Assurez-vous d’équiper vos MEILLEURS animaux!)

– Nouvelles îles!

– De nouveaux œufs!

– Nouveaux sauts!

– Nouveau + 10 gamepass équipés!

– Nouveau gamepass de stockage de + 300 animaux!

– Le canard pirate est revenu avec de nombreux cadeaux, allez sur son île maintenant!

