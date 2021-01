Codes du simulateur de combat Roblox Anime (janvier 2021)

Notre Simulateur de combat Roblox Anime Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre des tonnes d’articles gratuits, d’invocations et de crédits! Échangez ces cadeaux avant leur expiration pour devenir l’un des sauveurs les plus puissants des univers Anime!

Liste de tous les codes Anime Battle Simulator

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de simulateur de combat d’anime (fonctionnant)

Voici un aperçu de tous les travaux anime Battle Simulator codes.

Lève tôt – Échangez le code contre 5 invocations et 50 000 crédits!

– Échangez le code contre 5 invocations et 50 000 crédits! SummonMaster – Échangez le code contre des invocations supplémentaires!

– Échangez le code contre des invocations supplémentaires! IchirakuRamen – Échangez le code contre des tonnes d’articles gratuits!

– Échangez le code contre des tonnes d’articles gratuits! L00tcrateParty – Échangez le code contre des tonnes d’articles gratuits et d’invocations!

Codes de simulateur de combat d’anime (expiré)

Celles-ci Codes de simulateur de combat d’anime ne fonctionne plus.

1MilPartie

AlphaBugsCool

En savoir plus

Spin2Win

25kYay

FinalStand

Codigos

Need2BeStrong

Sm4ashu

PlusBugsSrry

K4K4R0T

AlphaParty

Nice5kWoo

Plus de 9000

Désolé4Bugs

Thx41k J’aime

OkB00mer10

Comment utiliser les codes Anime Battle Simulator

L’échange de codes contre des récompenses gratuites fonctionne différemment dans Simulateur de combat d’anime par rapport à la plupart Roblox Jeux. Pour utiliser les codes, créez un emplacement et entrez dans le jeu. Une fois dans le jeu, avancez jusqu’à ce que vous voyiez un personnage d’anime avec une icône Twitter Bird au-dessus de sa tête. C’est Yamcha!

Appuyez sur V pour parler à Yamcha. Entrez chaque code de travail séparément dans la zone de texte. Appuyez sur Entrée pour utiliser votre récompense gratuite.

Description du jeu et mise à jour récente

Les univers de l’anime sont entrés en collision et le destin des mondes est entre vos mains. Invoquez des esprits pour combattre à vos côtés, entraînez vos statistiques pour apprendre de nouvelles capacités et compétences et devenez le combattant ultime. Les joueurs XBOX doivent utiliser une souris et un clavier pour jouer. La compatibilité totale pour les joueurs sur console viendra plus tard.

