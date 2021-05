Codes d’incendie gratuits disponibles le 8 mai 2021

Préparez-vous pour cette soirée Free Fire avec les codes que vous pouvez utiliser pour obtenir de nouveaux objets, des skins pour votre personnage et bien plus encore.

Oui, aujourd’hui… C’est la nuit Free Fire! Nouveau codes de feu gratuits gratuits de ce samedi 8 mai 2021. Allez vite et échangez tous les codes pour obtenir des objets, des skins, de l’argent en Free Fire, des diamants, de l’or et bien plus encore. Le jeu vidéo Free Fire est l’un des grands succès de ces dernières années. Le Battle Royale gratuit pour les appareils mobiles est disponible sur iOS et Android et propose chaque jour des codes permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu gratuit. Celles-ci codes gratuits Vous pouvez les voir ci-dessous dans la liste que nous vous laissons.

Attention, car les codes ne peuvent être encaissés qu’une seule fois par compte. Nous devons également garder à l’esprit que la récompense qu’ils nous donnent pour les avoir rachetés n’arrive pas automatiquement dès que nous mettons le code. Pour avoir en notre possession les objets, la peau, l’argent ou les diamants, nous devrons attendre environ 30 minutes et peut-être même plus.

Liste des codes Free Fire gratuits disponibles: samedi 8 mai 2021

UEHM-P9L2-2B3J

VFHH-NCBU-SADF

MNHG-OLDU-AXDV

BMNC-EDHC-SENC

8R2Y-3ZZY-OTXG

P6QB-G7L9-NGG8

8R2Y-3ZZY-OTXG

FF6M-2W8J-HH42

GBU6-OAXO-RG9R

JDCJ-FJGG-DSHO

YTG4-0ZUN-QQ6C

LL7V-DMX3-63YK

FFIM-CKQN-2N1B

971A-KVEA-UUTD

YEJV-5ZRH-YBVK

X3B4-70VH-KEJ8

HDFH-DNBH-NDJL

XKDN-98ND-DMNJ

6U34-B46M-1NRN

PUFH-Y7XH-13QK

76QX-E5CD-80JV

KLLP-DJHD-DBJD

H0W6-5FLU-3UL2

IJC3-19O9-R54B

3ZS9-MJI8-UPWF

FF6M-4USL-CLDS

FFES-PORT-SBTR

65TU-8WSG-1W58

CDDF-DGCD-FGTD

WTZ3-LM8W-3SWC

Les codes ne sont disponibles que pour 1 jour. La récompense que nous pouvons obtenir de ces codes est complètement aléatoire, alors bonne chance et profitez de ce que vous obtenez car c’est gratuit. Free Fire peut nous donner de l’or, des diamants, des peaux et bien d’autres choses. Si vous n’avez toujours pas le jeu vidéo Battle Royale Free Fire sur votre mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du lien suivant.