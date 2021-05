Codes d’incendie gratuits disponibles le 22 mai 2021

Poolex SwimExpert 120 Monophasée 12,5 kw

Nouveauté 2021. La pompe à chaleur Poolex SwimExpert 120 est prévue pour chauffer une piscine jusqu'à 65 m3 (selon région) :Jusqu'à 84% d'énergie naturelle et gratuite : COP jusqu'à 6.22Réversible à 3 modes : Auto / Chauffage / RefroidissementFonctionnement très silencieux : < 38 dBA à 10mCompresseur TOSHIBA hautes performancesFluide réfrigérant R32 plus performant et écologiqueÉchangeur Twisted Tech en TitaneGaz réfrigérant R32 : plus performant et plus écologiqueProgrammation simple et intuitive Touch&GoGaranties : Générale 3 ans, Compresseur 5 ans, Échangeur 15 ansExclusivité MyPiscine.comAccessoires inclus : housse d'hivernage isotherme, patins anti-vibration, connecteurs PVC Ø 50 mm, kit d'évacuation des condensats, extension commande filaire (10m).