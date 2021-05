Codes d’incendie gratuits disponibles le 1er mai 2021

STIHL Nettoyeur haute pression RE 130 Plus - STIHL - 4950-012-4560

Offre radio : Du 1er au 30 avril 2021, pour l'achat d'un RE 130 Plus, un kit auto d'une valeur de 79,90 € vous sera offert (dans la limite des stocks disponibles). Le RE 130 PLUS est l'appareil idéal pour une utilisation régulière et pour le nettoyage des salissures importantes aux abords de la maison. Il est facile à utiliser, compact et robuste. Doté de nombreux équipements pratiques comme la poignée télescopique pour faciliter le stockage, d'un capot frontal pour stocker les 2 buses. Il se différencie par son enrouleur intégré (PLUS) qui facilite le rangement du flexible de 9 m. Contenu : 1 x Nettoyeur haute pression RE 130 Plus Caractéristiques : Tension nominale : 230 V Puissance : 2,3 kW Poids 21,2 Kg Pression de travail : 135 bar Débit d'eau : 420 l/h Débit d'eau maximum : 500 l/h Température d'eau admissible : 40 °C Niveau de puissance acoustique : 82 dB(A) Niveau de vibrations : 2,5 m/s Longueur du flexible : 9 m Longueur du câble électrique : 5 m Équipé de série : Buse rotative (turbobuse) : Jet rotatif rapide pour éliminer les salissures les plus tenaces sur de grandes surfaces. Le mouvement de rotation combine la performance de nettoyage d'un jet concentré avec une couverture élevée. Châssis intégré et roues de grand diamètre : Le châssis intégré permet de tirer facilement le nettoyeur haute pression. Le large diamètre des roues permet aux appareils d'affronter tous les terrains et surtout les escaliers particulièrement pénibles avec une facilité déconcertante. Buse à jet plat : Réglage de la pression par rotation de la tête de lance. Pour un nettoyage efficace des surfaces encore plus sensibles. Compartiment de rangement pratique : Le compartiment de rangement latéral offre un espace de rangement pratique et bien protégé pour les buses et le cordon d'alimentation. Poignée 'Softgripp' : Poignée 'Softgripp' pour un travail particulièrement confortable. Enrouleur : En tant que version 'PLUS', RE 130 PLUS dispose d'un dévidoir pour le stockage particulièrement facile et pratique du flexible haute pression. Le guide de tuyau (aide à l'enroulement) simplifie l'enroulement et peut même être effectué d'une seule main. Poignée télescopique rétractable : Cette poignée rétractable en aluminium permet un transport pratique et confortable du nettoyeur aussi bien que le rangement de celui-ci dans un volume réduit. Manipulation simple et rapide. Tête de pompe en aluminium : Particulièrement robuste, la pompe haute pression s'avère extrêmement résistante et durable. Moteur à induction : Un travail en toute discrétion : le moteur à induction convainc par ses performances exceptionnelles avec un faible niveau sonore et une grande longévité. Raccord anti-vrille : Le raccord anti-vrille évitera que votre flexible ne s'entortille plus. Ainsi, vous disposez toujours de la longueur maximale de flexible. Le raccord rapide permet un montage et démontage simple et rapide. Park position : Pour les pauses de travail mais aussi pour le stockage permanent, la...