Codes d’incendie gratuits disponibles le 1er mai 2021

Cuisinart Mixeur plongeant argenté sans fil 3 en 1 RHB100E Cuisinart

Du 1er mai au 31 juillet 2021, pour l’achat d’un produit de la collection sans fil Cuisinart, recevez un remboursement de 15 € sur votre produit. Découvrez toutes les modalités pour en profiter. Le Mixeur plongeant argenté sans fil 3 en 1 RHB100E Cuisinart est puissant, extrêmement maniable et élégant. Sans fil, il assure une flexibilité et une facilité d'utilisation sans égal. Compact, il se manipule et se range avec la même facilité. Doté d'un pied mixeur en acier inoxydable, utilisable en toute sécurité avec des ingrédients jusqu'à +100°C, il est livré avec un mini-hachoir de 250 ml, un bol de préparation et un fouet à fils qui sont lavables au lave-vaisselle. Pour plus de sécurité, le Mixeur plongeant argenté sans fil 3 en 1 possède un bouton de verrouillage de sécurité. Pratique, 130 minutes de charge assurent une utilisation continue d'environ 20 minutes. Grâce à sa batterie lithium-ion, l'utilisation est constante, à haute puissance. Grâce à l'indicateur LED, l'affichage de la charge de batterie se contrôle facilement. Livré avec un câble USB et un adaptateur. Découvrez les mixeurs et batteurs Cuisinart.