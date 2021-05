Codes d’incendie gratuits disponibles le 14 mai 2021

Obtenez de nouveaux skins pour votre personnage, vos objets et votre argent avec les codes Free Fire que vous pouvez utiliser aujourd’hui le 14 mai. Vite!

Vendredi 14 mai et les nouveaux sont déjà disponibles Codes d’incendie gratuits gratuit que vous pouvez échanger dans le jeu et avec lequel vous pouvez gagner de nombreuses choses telles que des objets, des skins, de l’argent Free Fire, des diamants, de l’or et bien plus encore.

Le jeu vidéo Free Fire est l’un des grands succès de ces dernières années. Le Battle Royale gratuit pour les appareils mobiles est disponible sur iOS et Android et propose chaque jour des codes permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu gratuit. Celles-ci codes gratuits Vous pouvez les voir ci-dessous dans la liste que nous vous laissons.

Attention, car les codes ne peuvent être encaissés qu’une seule fois par compte. Nous devons également garder à l’esprit que la récompense qu’ils nous donnent pour les avoir rachetés n’arrive pas automatiquement dès que nous mettons le code. Pour avoir en notre possession les objets, la peau, l’argent ou les diamants, nous devrons attendre environ 30 minutes et peut-être même plus.

Liste des codes Free Fire gratuits disponibles: vendredi 14 mai 2021

Les codes ne sont disponibles que pour 1 jour. La récompense que nous pouvons obtenir de ces codes est complètement aléatoire, alors bonne chance et profitez de ce que vous obtenez car c’est gratuit. Free Fire peut nous donner de l’or, des diamants, des peaux et bien d’autres choses. Si vous n’avez toujours pas le jeu vidéo Battle Royale Free Fire sur votre mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du lien suivant.

FF8M82QK7C2M

K1KK-7Y7R-N1FT

P0E1-2EY4-1QCS

LXXE-P7XZ-Q5KT

RNTW-4A2T-MCVU

O8Y0-P7BZ-150T

Q1RC-5NPZ-2C2F

8QW6DX2D8A4

HGDA-HODS-YBDD

48JG-SAHC-DYKG

368J-GSAJ-KGDA

ZVJI-FSAH-OGEY

47AG-UG55-VDFF

57HV-ABKD-SVXZ

66QS-ZD5Z-EMHH

O1W9-PGX1-3WO8

8JQT-2WZE-UNKF

C24I-NWB3-YFPD

FU5O-PKTT-56LP

UV1Q-N0QG-G9OB

C24IN-WB3-YFPD

FV38-5V6H-XJ97

FFES-PORT-SSQA

3CYS-QQ95-YTWK

8G2Y-JS3T-WKUB

5G9G-CY97-UUD4

HXVD-EU6E-PW5X

KLLP-DJHD-DBJD

HDFH-DNBH-NDJL

NDJD-FBGJ-FJFK

XKDN-98ND-DMNJ

CDDF-DGCD-FGTD

DJHN-DSBB-BGFR

KILO-LOJH-UYOP

DJHD-GSDU-EHJP

3RXG-5T54-4E3E

VFGV-JMCK-DMHN

JCDK-CNJE-5RTR

XJDJ-GFVD-FKVH

BMNC-EDHC-SENC

KCKD-DXDD-GVGV

FDDF- VVVF-DCDD

JHND-CXSD-DDGF

VFHH-NCBU-SADF

VDGF-CVBF-DGVD

MNHG-OLDU-AXDV

SSFF-EGBF-BHFG

JDCJ-FJGG-DSHO

XFDD-GDFG-BBBB

EDXX-DSZS-SDFG

Comment utiliser les codes

Pour utiliser les codes Free Fire, vous devez accéder à la page suivante que nous vous laissons ici: Site Web de Garena.

1. Le code de remboursement est composé de 12 caractères, combinés avec des lettres majuscules et des chiffres.

2. Les objets de récompense obtenus seront affichés dans [tu colección] le lobby, l’or et les diamants seront ajoutés directement sur votre compte.

3. Veuillez vérifier la date d’expiration du code. Aucun code expiré ne peut être utilisé.

4. Contactez le support du lecteur si vous rencontrez des problèmes.

5. Vous ne pourrez pas réclamer vos prix avec des comptes invités, vous devez lier votre compte à Facebook ou VK afin de recevoir vos prix.