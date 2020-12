Codes d’haltérophilie des véhicules Roblox (décembre 2020)

Notre Haltérophilie Roblox Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des pièces supplémentaires, des animaux de compagnie et de la force. Vous aurez besoin de pièces et de force pour devenir le plus fort parmi vos amis!

Liste de tous les codes de levage de poids de véhicule

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de levage de poids de véhicule (fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les codes de travail pour Haltérophilie de véhicule.

B16_MSCL3 – Échangez le code contre 300 points de force (NOUVEAU)

– Échangez le code contre 300 points de force (NOUVEAU) 1 million – Échangez le code pour 50 pièces (NOUVEAU)

– Échangez le code pour 50 pièces (NOUVEAU) HAPPY2021 – Échangez le code contre un animal rare gratuit (NOUVEAU)

– Échangez le code contre un animal rare gratuit (NOUVEAU) AIME1500 – Échangez le code contre 15 pièces (NOUVEAU)

Codes de levage de poids de véhicule (expirés)

Celles-ci Haltérophilie de véhicule les codes ont expiré et ne fonctionnent plus.

Comment utiliser les codes d’haltérophilie de véhicule

Utiliser des codes dans Haltérophilie de véhicule est facile. Cliquez simplement sur le bouton Extras (en haut au centre), puis appuyez sur Codes. Copiez et collez chaque code dans la zone de texte exactement comme il est écrit. Vous devriez recevoir la confirmation que le code a fonctionné après avoir appuyé sur Soumettre.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue à Haltérophilie de véhicule! Entraînez-vous et devenez de plus en plus fort en utilisant maintenant des véhicules! Entraînez-vous et devenez fort!

Combattez vos amis!

Débloquez de nombreux véhicules uniques!

Jetez-les directement au visage de votre ennemi!

Faites éclore et améliorez de nombreux animaux!

Trouvez et ouvrez des coffres au trésor!

Combattez des monstres répartis dans le monde entier!

Battez les boss les plus méchants! Notes de mise à jour (v 1.1.3)

– Ajout d’un indicateur de zone de sécurité

– Amélioration de l’IA ennemie

– Correction de bugs

