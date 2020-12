Codes d’état de survie (décembre 2020) – Tous les codes cadeaux fonctionnels!

Nos codes d’état de survie ont la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre des biocaps, des accélérations et différentes cartes! Utilisez ces codes pour augmenter votre capacité de survie contre les zombies et pour aider à renforcer votre camp avec une meilleure défense.

Comment utiliser les codes dans l’état de survie

Si vous souhaitez utiliser des codes dans State of Survival, vous devez cliquer sur votre profil en haut à gauche de l’écran. Une fois que vous êtes dans ce nouveau menu, recherchez l’option des paramètres en bas de la page. Appuyez dessus, puis cliquez sur l’option d’échange de cadeaux. Copiez l’un des codes de notre liste, collez-le dans la zone, puis appuyez sur Cliquez sur le bouton d’échange. Vous devrez ensuite vous rendre dans la zone de courrier pour récupérer la récompense!

Liste de tous les codes d’état de survie

Le code dans State of Survival expire relativement rapidement, vous voudrez donc vous assurer de les utiliser dès que possible!

Codes d’état de survie (disponibles)

Voici une liste de tous les codes actuellement disponibles:

Compte à rebours – Utiliser le code pour Biocap x300 et 5m Speedup x10

– Utiliser le code pour Biocap x300 et 5m Speedup x10 Samsung – Échangez le code pour 1K Biocaps x2, Epic Search Map x2, Rusty (Fragment) x10, 100 Chief EXP et Fire Fury HQ Skin (1 jour)

– Échangez le code pour 1K Biocaps x2, Epic Search Map x2, Rusty (Fragment) x10, 100 Chief EXP et Fire Fury HQ Skin (1 jour) sos1234 – Utiliser le code pour Biocap x500, Epic Search Map x1, Rusty (Fragment) x5, 1k Gas x 100, 1K Metal x100, 1K Food x300 et 1k Wood x 300

– Utiliser le code pour Biocap x500, Epic Search Map x1, Rusty (Fragment) x5, 1k Gas x 100, 1K Metal x100, 1K Food x300 et 1k Wood x 300 HEMATOME – Échangez le code pour 1K Biocaps x2, Epic Hero Fragment x10, 200 Chief EXP x100, Rusty (Fragment) x10, 1K Metal x300, 1K Food x300 et 1k Wood x 300, et Fire Fury HQ Skin (1 Day) (uniquement pour nouveaux joueurs)

Codes d’état de survie (expirés)

Ces codes ne sont plus disponibles et ne peuvent pas être utilisés!