Codes des chats sorciers Roblox (novembre 2020)

Nos codes Roblox Wizard Cats ont la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des cosmétiques gratuits! Celles-ci ne vous aideront pas à gagner des parties, mais elles vous donneront une apparence élégante lorsque vous jouez contre d’autres joueurs!

Liste des codes de tous les chats magiciens

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de chats sorciers (fonctionnels)

Voici une liste de tous les codes actuellement disponibles:

JOURNÉE DE LANCEMENT – Échangez le code contre une chemise gratuite Wizard Cats

Codes de chats sorciers (expirés)

Comment utiliser les codes dans Wizard Cats

Si vous souhaitez utiliser des codes dans Wizard Cats, ouvrez simplement le jeu et appuyez sur le bouton de menu en haut de l’écran. Recherchez le bouton blanc de l’oiseau Twitter sur le côté de l’écran et cliquez dessus. Cela ouvrira la fenêtre d’échange de code. Maintenant, copiez l’un des codes de notre liste, collez-le dans la zone de texte et appuyez sur Soumettre le code pour recevoir votre récompense.

Description du jeu et mise à jour récente

Entrez dans le Wizard Cat Arena! Wizard Cats est un jeu de tir à deux bâtons Battle Royale à 50 joueurs! Devenez un chat sorcier mignon et puissant et causez le chaos des chatons!

Amenez vos amis et faites la fête pour jouer ensemble!

Collectez des sorts puissants pour éliminer vos ennemis félins!

Faites tout ce qu’il faut pour être le dernier chat debout!

Collectez des centaines d’objets et décorez votre chat pendant que vous jouez!

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.