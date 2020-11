Codes de soulèvement Roblox Zombie (novembre 2020)

Nos codes Roblox Zombie Uprising ont la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre de l’argent gratuit. Vous pouvez utiliser l’argent pour acheter des mods qui améliorent vos armes. Ces codes vous donneront plus de contrôle et vous permettront de tuer les zombies encore mieux!

Liste de tous les codes de soulèvement de zombies

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de soulèvement des zombies (fonctionnels)

été 2020 – Utilisez ce code pour obtenir 5000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 5000 espèces fusils de chasse – Utilisez ce code pour obtenir 5000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 5000 espèces fermer – Échangez ce code contre 2,5000 espèces

Codes de soulèvement des zombies (expiré)

update_v1 – Utilisez ce code pour obtenir 5000 espèces

Comment utiliser les codes dans Zombie Uprising

Pour utiliser les codes dans Zombie Uprising, saisissez simplement le code dans le chat du jeu exactement comme il est listé ci-dessus. Entrez chaque code séparément. Lorsque le code a été saisi, appuyez sur Entrée et vous recevrez une confirmation dans la boîte de discussion que votre code a fonctionné avec succès.

Description du jeu et mise à jour récente

Survivez contre des hordes de zombies! C’est à vous de sauver l’humanité! Disponible sur ordinateur, mobile, tablette et Xbox One! Mise à jour: Difficulté difficile / normale dans les serveurs privés Corrections de bogues Correction de chargement Tirez sur des zombies morts REVENU PARTAGÉ POUR KILLS! Niveau 4-8 moins cher 7 fusils de chasse 11 canons de rang 8/9 3 rkt. lanceurs

