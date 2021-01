Codes de rétribution Roblox Deadly Sins (janvier 2021)

Notre Rétribution des péchés capitaux Roblox Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des tours gratuits! Ces tours vont vers les capacités Race et Magic de votre personnage. Vous voudrez essayer autant d’options que possible!

Liste des codes de rétribution de tous les péchés capitaux

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de rétribution des péchés capitaux (fonctionnels)

Voici un aperçu du fonctionnement Rétribution des péchés capitaux codes.

joyeuses fêtes – Utiliser le code pour les tours de course et les tours magiques

– Utiliser le code pour les tours de course et les tours magiques roballlate – Utiliser le code pour les tours de course et les tours magiques

Codes de rétribution des péchés capitaux (expiré)

Celles-ci Rétribution des péchés capitaux les codes ne fonctionnent plus.

Il n’y a pas de codes expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes de rétribution des péchés capitaux

Utiliser des codes dans Mortel Rétribution des péchés fonctionne un peu différemment des autres Roblox Jeux. Lancez le jeu et appuyez sur Personnaliser. Appuyez ensuite sur Race & Magic. Entrez tous les codes de travail dans la zone de texte et appuyez sur Entrée.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue dans Deadly Sins Retribution! Dans ce monde, vous pouvez apprendre la magie, combattre des ennemis et maîtriser vos péchés! Notes de mise à jour:

– Istar (BUFFÉ)

– Limite de niveau augmentée à 250

– Magie de Noël

– Monde d’hiver (niveau 75 requis)

– 3 quêtes là-dedans (seule 1 des 3 donne des bonbons)

– 2 nouvelles armes d’hiver

– 2 nouvelles armures d’hiver

– Monnaie de bonbons d’hiver

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.