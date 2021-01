Codes de réincarnation de Roblox Miner’s Haven (janvier 2021)

Notre Réincarnation Haven de Roblox Miner Codes a la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre de nombreuses boîtes mystères, de l’argent, des objets de collection et plus encore! Ces récompenses relanceront votre Havre de mineur construction de base et vous aider à vous classer plus haut dans les classements!

Liste de tous les codes de réincarnation de Miner’s Haven

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de réincarnation de Miner’s Haven (fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les travaux Réincarnation du Havre du mineur codes.

whatayear – Échangez le code contre une Magnificent Box

– Échangez le code contre une Magnificent Box KaBOOOOM – Utiliser le code pour un lance-roquettes, une seule vie

– Utiliser le code pour un lance-roquettes, une seule vie RestEasyNow – Échangez le code contre un objet de collection Yoda

– Échangez le code contre un objet de collection Yoda MakeYourDestiny – Utiliser le code pour 5x Blobcat Plushie à collectionner

– Utiliser le code pour 5x Blobcat Plushie à collectionner Un avance – Échangez le code contre 100000 espèces

– Échangez le code contre 100000 espèces DragonC’est choquant – Utiliser le code pour Oof Particles

– Utiliser le code pour Oof Particles mysoupisaboy – Échangez le code contre 20 objets à collectionner Blobcat Wall

– Échangez le code contre 20 objets à collectionner Blobcat Wall EXOTICDAY2020 – Échangez le code pour 5x objets de collection Clown Doge

– Échangez le code pour 5x objets de collection Clown Doge SOMMEIL – Échangez le code contre un objet de collection Ore Gielder

– Échangez le code contre un objet de collection Ore Gielder Rthro – Échangez le code contre un infuseur céleste

– Échangez le code contre un infuseur céleste twelvetosixteen – Échangez le code pour 5x Blobcat Blanket à collectionner

– Échangez le code pour 5x Blobcat Blanket à collectionner BagelCoeur – Utiliser le code pour 5x Blobcat Dab à collectionner

– Utiliser le code pour 5x Blobcat Dab à collectionner YesItIsNostalgicToMe – Échangez le code contre un objet de collection Heavenly Conveyor

– Échangez le code contre un objet de collection Heavenly Conveyor code antique – Utiliser le code pour 10x Ancient Conveyor

Codes de réincarnation de Miner’s Haven (expirés)

Celles-ci Codes de réincarnation de Miner’s Haven ne fonctionne plus.

secretchristmascode – Utiliser le code pour 3x Unreal Box

– Utiliser le code pour 3x Unreal Box saison des fêtes – Échangez le code contre 35 gemmes

– Échangez le code contre 35 gemmes fantasmagorique

Comment utiliser les codes de réincarnation de Miner’s Haven

Heureusement, c’est super facile à échanger Réincarnation du Havre du mineur codes. Ouvrez simplement le jeu et appuyez sur le bouton Paramètres situé à gauche de l’écran. Ici, recherchez les codes d’échange et entrez les codes de travail ci-dessus dans la zone de texte. Appuyez sur Réclamer pour utiliser.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue à Miner’s Haven, le plus grand magnat du bac à sable de Roblox. Avec plus d’un millier d’objets uniques pour construire ou augmenter votre production d’argent, vous décidez comment jouer. Collaborez avec des amis pour créer des bases impressionnantes, affrontez-les pour une place dans les classements mondiaux, apprenez à fabriquer des objets de plus en plus puissants à chaque sacrifice … un voyage vous attend.

