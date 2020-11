Codes de guerre des invocateurs (novembre 2020)

Summoners War est un jeu d’appareils mobiles passionnant qui existe depuis 2014. Dans le jeu, vous invoquez des créatures et des boss de combat, et vous vous engagez même dans un bon vieux jeu PVP. Le jeu propose également des codes gratuits qui sont publiés de temps en temps que vous pouvez utiliser pour obtenir des objets gratuits dans le jeu. Cela dit, ci-dessous, nous aurons la liste la plus à jour de tous ces codes de guerre des invocateurs pour novembre 2020.

Liste des codes de guerre de tous les invocateurs

Voici tous les codes que vous pouvez utiliser en novembre; si d’autres codes sont publiés, nous les ajouterons à notre liste. De plus, les codes ci-dessous vous récompenseront avec des trucs comme des cristaux de mana et des boosts d’XP. Cela dit, assurez-vous d’activer ces codes dès que possible, car il y a une fenêtre limitée avant qu’ils n’expirent. Parallèlement à cela, si suffisamment de personnes activent ces codes, ils les désactiveront. Si vous trouvez un code déjà expiré, assurez-vous de nous le faire savoir afin que nous puissions le mettre à jour et le supprimer.

Codes de guerre des invocateurs (fonctionnels)

Codes de guerre des invocateurs (expirés)

SEAAUDAY20K

APACSWCREADY

ALWYS2GETHER

2GETHERSWC2020

NAZOUBUXIE

LAOTIE666

SWC20FINAAALE

NIHAOSWC2020

SWC20ENFORCE

2020XIEXIESWC

1ER NOVEMBRE

LETSWATCHLT14

HAPPYLTS14

SW2020OCT71

BISHENGSWC

SUMMONFIGHTER

SWC20207777

CUATWORLDS20

POBKANEUCUP

SW2020NOV64

SWC2020AINI

SHOBUAPAC20

MEGASWC2020

2020TOURNOISWC

nextupapac20

Comment utiliser les codes de guerre des invocateurs

Pour activer les codes dans Summoners War, vous devez cliquer sur l’icône d’événement à droite de l’écran. Après cela, cliquez sur les guides de jeu, puis faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez des mots; « entrez votre code promotionnel ici. » Lorsque vous cliquez sur l’onglet, une petite fenêtre s’ouvre, et l’espace vide est l’endroit où vous devrez taper votre code.