Codes de batailles Roblox RB (novembre 2020)

Notre Roblox RB Battles Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des objets gratuits dans le jeu. Vous obtiendrez des pièces de combat qui pourront être utilisées dans la boutique pour acheter divers objets pour votre personnage!

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Voici une liste de tous les codes actuellement disponibles:

Si vous souhaitez utiliser des codes dans RB Battles, entrez dans le jeu et recherchez le bouton gris sur le côté de votre écran avec le cercle à rayons. C’est l’option des paramètres où vous trouverez un bouton Twitter bleu vif. Appuyez dessus pour ouvrir la fenêtre d’échange de code. Copiez l’un des codes de notre liste, collez-le dans la zone de texte et appuyez sur utiliser pour recevoir votre récompense!

Bienvenue dans l’expérience officielle de RB Battles. Affrontez vos amis et collègues Robloxians dans divers mini-jeux et devenez le joueur numéro un! Montez de niveau, gagnez des pièces et explorez tous les secrets que le mystérieux lobby a à offrir. C’est RB Battles!