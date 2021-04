Codemasters révèle la date de sortie de F1 2021

Nous connaissons déjà la date de sortie de F1 2021, le nouvel épisode de la franchise qui fait ses débuts dans la prochaine génération.

Fernando Alonso revient dans la compétition automobile par excellence, juste à temps pour sa première sur la nouvelle génération de consoles. Voulez-vous savoir quand? Eh bien, continuez à lire, car nous allons révéler le Date de sortie F1 2021, en plus de certaines de ses nouvelles fonctionnalités et modalités.

Pour ce nouvel opus, les gars de Codemasters ont fait équipe pour la première fois avec Electronic Arts qui agira en tant que rédacteur. Il est clair que la société FIFA a une vaste expérience dans ce domaine des jeux sportifs, mais nous ne savons pas dans quelle mesure cela influencera le titre. Cependant, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le vérifier, puisque ses débuts auront lieu le 16 juillet.

Et comment pourrait-il être moins, le jeu arrivera avec quelques nouvelles fonctionnalités pour sa première sur les nouvelles consoles, en dehors de la mise à jour logique des modèles. D’une part, nous aurons les ajustements typiques dans le gameplay et les ajustements graphiques, attendus dans toute suite digne de ce nom. Surtout dans PlayStation 5 et Series X, dans lesquels nous aurons également des temps de chargement plus rapides.

De plus, nous pourrons démontrer notre virtuosité au volant sur trois nouveaux circuits. Ce sont les pistes de Portimão, Imola et Jeddah Street Circuit. Bien sûr, ceux-ci arriveront sous forme de contenu gratuit après le lancement.

De même, Codemasters a pris en compte les souhaits de nombreux utilisateurs et a finalement ajouté l’option coopérative pour son mode Carrière. Cela signifie que nous pouvons nous réunir avec n’importe quel ami pour être coéquipiers ou rivaux d’équipe. Le piqué peut être anthologique.

Mais s’il y a une nouveauté vraiment importante c’est Braking Point, le nouveau mode histoire du jeu. Dans ce document, nous créerons un personnage avec lequel nous devrons sortir de la Formule 2, en plus de prendre soin de notre style de vie en dehors de la piste. Notre ennemi revient même dans la franchise dans l’édition 2019, Devon Butler.

Nous verrons comment la nouvelle génération convient à la franchise, mais pour l’instant, les choses vont bien.

Allons-y!