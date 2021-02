Codemasters accueilli dans la «  famille EA  » à l’issue de l’acquisition

Le studio de jeux de course Codemasters fait désormais officiellement partie d’EA, l’éditeur confirmant que son achat d’environ 1,2 milliard de dollars du développeur est terminé. Electronic Arts a partagé la nouvelle dans le cadre d’un communiqué de presse ainsi que sur Twitter, où il a accueilli le développeur dans la « famille EA ». Cela signifie maintenant que les IP DIRT, Project Cars, GRID et F1 appartiennent aux poids lourds basés en Californie.

Dans un communiqué, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré que l’acquisition marquait une nouvelle ère pour le genre. « Le fandom de course continue de croître dans le monde entier, et les franchises de notre portefeuille combiné nous permettront de créer de nouvelles expériences innovantes et d’amener plus de joueurs dans l’excitation des voitures et du sport automobile. Nos équipes seront une puissance mondiale dans le divertissement de course, avec des jeux incroyables pour joueurs sur toutes les plateformes, et nous avons hâte de commencer. «

Nous sommes ravis d’accueillir @Codemasters à la famille EA! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF– Arts électroniques (@EA) 18 février 2021

Le PDG de Codemasters, Frank Sagnier, ajoute que cet accord permettra à l’équipe de porter ses franchises vers de nouveaux sommets et d’atteindre un public encore plus large de joueurs dans le monde entier. « Ensemble, nous pouvons redéfinir le paysage des jeux de course pour créer des expériences encore plus fascinantes pour les fans de course du monde entier. »

Sur quelles franchises de course espérez-vous voir Codemasters travailler ensuite? Un nouveau jeu Need for Speed ​​du développeur britannique? Ou peut-être un titre de F1 avec un budget accru? Partagez vos espoirs et vos rêves dans les commentaires ci-dessous.