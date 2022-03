Code WhatsApp à 6 chiffres : c’est une arnaque qui va vider votre compte

Si on vous demande un mot de passe à six chiffres via WhatsApp, il est fort probable qu’ils essaient de vous arnaquer. Nous vous expliquons pourquoi vous ne devriez pas lui faire confiance.

Il y a de plus en plus des menaces qui utilisent WhatsApp pour essayer d’atteindre le plus de personnes possible et en tirer profit au détriment de l’immense base d’utilisateurs de la plateforme de messagerie.

L’une des méthodes les plus utilisées lorsqu’il s’agit de tromper les utilisateurs Elle consiste à essayer de s’emparer de votre clé de vérificationnécessaire pour pouvoir connectez-vous au compte sur un autre appareil.

L’approche est simple : un compte apparemment fiable, qui prétend généralement être le service d’assistance technique de WhatsApp ou similaire, vous envoie un message indiquant la nécessité de partager le clé que vous recevrez sur votre mobile. À certaines occasions, ces types d’attaques sont également perpétrés en se faisant passer pour des personnes qu’ils connaissent.

Ne partagez jamais votre clé de vérification WhatsApp avec qui que ce soit

de soi La gendarmerie ont mis en garde contre l’augmentation des tentatives d’escroquerie de ce type. Comme expliqué, une fois nous avons partagé le code de vérification avec la personne qui en fait la demande, vous aurez un accès complet à notre compte WhatsApp sur votre appareil, y compris les chats, les contacts ou les fichiers. Et, dans de nombreux cas, il ne sera pas possible de retrouver l’accès au compte.,

Par conséquent, il est très important ne partagez jamais le code de vérification WhatsApp reçu par SMS avec un tiers. WhatsApp lui-même confirme que ne demandera jamais ce code via un chat dans l’application, mais uniquement pendant le processus de configuration d’un compte sur un appareil.

Au cas où vous seriez tombé dans le piège et que vous auriez subi une vol de compte, la seule solution est d’informer WhatsApp dudit vol et de faire confiance à l’entreprise pour résoudre l’affaire dans les plus brefs délais. Dans la plupart des cas, la résolution sera de désactiver complètement le compte.

Rubriques connexes: Whatsapp

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂