Code: Realize Wintertide Miracles arrive sur Nintendo Switch au début de 2021

Aksys Games a annoncé la fenêtre de sortie du prochain jeu Code: Réalisez les miracles des marées d’hiver avec deux éditions physiques. Le jeu sera lancé sur la Nintendo Switch à la fois numériquement et physiquement, offrant aux joueurs plus d’options sur la façon dont ils veulent jouer.

Code: Réalisez les miracles des marées d’hiver est un roman visuel initialement sorti en février 2019 sur PlayStation 4 et PS Vita. Le jeu est le troisième chapitre de la série de romans visuels. Le troisième volet suit les aventures de Cardia Beckford, connue pour sa «peau empoisonnée», et ses aventures avec de belles figures de la littérature occidentale.

Le jeu se déroule en hiver lorsque les rues de Londres sont couvertes de neige. Cardia est à la recherche de son père avec l’un des deux célibataires romantiques. Lors d’un voyage, divers événements se produisent entre le couple, ce qui les rapproche.

Alors que les joueurs peuvent profiter du jeu en tant qu’expérience autonome, jouer aux deux autres jeux, Bénédictions futures et Gardien de la renaissance, est fortement recommandé. Miracles des marées hivernales est plus une histoire parallèle avec seulement deux personnages, et une grande partie de leur expérience n’est que dans les deux premiers jeux.

Code: Realize ~ Wintertide Miracles ~ arrive à @NintendoSwitch début 2021 avec les éditions limitées et standard. LE comprend: un ensemble de 5 boutons de 1,5 po avec une nouvelle illustration chibi des Fêtes et un porte-clés acrylique de 3 po représentant Cardia en costume d’hiver.

Précommandez maintenant: https://t.co/eOtbZh2lmD pic.twitter.com/q43YqwhdTT – Jeux Aksys (@aksysgames) 20 octobre 2020

Aksys Games propose actuellement deux éditions physiques disponibles sur son site Web. La première édition physique est le jeu Standard avec l’étui et la cartouche.

L’édition limitée a le jeu de base, un porte-clés acrylique de 3 ″ de Cardia dans son costume d’hiver, plus cinq boutons métalliques de 1,5 ″ présentant de jolies versions de Lupin, Van, Fran, Impey et Saint. Les fans de longue date de la série ne devraient pas manquer de posséder des produits officiels de personnages pour le jeu.

L’édition limitée est également livrée dans une boîte en édition limitée présentant des illustrations différentes de celles figurant sur Nintendo Boîtier de commutation.

Le titre est un roman visuel, le contenu est donc principalement axé sur l’histoire sans jeu actif. Les joueurs lisent différentes histoires et choisissent diverses décisions à partir des invites à l’écran. Selon les décisions du joueur, l’histoire se ramifiera de différentes manières.

Si les joueurs cliquent trop vite, ils peuvent relire le contenu plus tard. Pour les nouveaux venus dans la série, le jeu comprend un glossaire avec des termes et des résumés de personnages à rattraper.

Les deux autres jeux de la Code réalisé séries, Bénédictions futures et Gardien de la renaissance, sont actuellement disponibles sur l’eShop Nintendo Switch. Il est encore temps de jouer aux jeux avant de plonger dans le troisième volet cet hiver.

Code: Réalisez les miracles des marées d’hiver lance sur la Nintendo Switch au début de 2021.