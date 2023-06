Code of Honor sur Netflix : C’est la FIN EXPLIQUEE du captivant film policier

Netflix

On vous dit la fin de cette cassette mais comme toujours, soyez prudent car il y a beaucoup de spoilers.



© @ryy79.Jack Nicholson nous offre une performance magistrale dans Code of Honor.

Si vous avez déjà vu Code of Honor sur Netflix mais que vous aviez des doutes sur son dénouement, nous avons ici la FIN EXPLIQUEE de cette captivante bande policière qui a laissé tout le monde sans voix, en raison de la brutalité de son intrigue et de la performance choquante de Jack Nicholson.

Mais avant de vous raconter la fin, avec des spoilers évidemment, il est temps de rappeler de quoi parle le film : dans ce film réalisé par l’acteur Sean Penn, détective jerry noir (Jack Nicholson) un policier qui n’est qu’à 6 heures de sa retraite reçoit l’affaire du viol et du meurtre d’une fillette de 8 anspour lequel il jure à la mère qu’il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas trouvé le coupable.

Mais l’affaire bascule lorsque le principal suspect du crime se suicide, ce qui fait soupçonner à Jerry que le vrai coupable est toujours en liberté. et que bientôt il tuera à nouveau. Et maintenant que vous savez de quoi il s’agit, il y a des spoilers pour l’intrigue qui triomphe sur Netflix, alors lisez à vos risques et périls.

C’est la FIN EXPLIQUÉE du Code d’Honneur

Dans les dernières minutes du film, nous voyons comment Jerry s’était mis d’accord avec le détective Stan pour tendre un piège au meurtrier., après avoir découvert que sa protégée, la petite Ginny, parlait à un inconnu qui lui offrait des bonbons. Pour cette raison, les 2 policiers décident de tendre une embuscade au sujet en utilisant la petite fille comme appât.

Mais en attendant l’arrivée de « The Wizard », comme Ginny le connaissait, il meurt après avoir eu un accident donc il n’atteint jamais le piège qu’ils avaient tracé pour lui et Lori, la mère de la petite fille découvre le plan de Jerry, qui le fait détester et décide de l’abandonner. De cette façon, le policier reste à la station-service qu’il avait achetée, seul et perdant de plus en plus de raison.

la triste conclusion

Cette fin sombre et déchirante nous montre que Jerry était devenu tellement obsédé par l’idée d’attraper le meurtrier de filles qu’il a gâché sa vie et qu’il n’a plus personne autour de lui, tandis que l’envie d’attraper le meurtrier le ronge. Et le pire c’est que ce policier ne saura jamais que le meurtrier était déjà mort, donc il ne pourra jamais être en paix.

