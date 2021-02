Code fait enfin un mouvement dans Boruto: Naruto Next Generations Chapitre 56

Avec Naruto perdant Kurama et Sasuke perdant son Rinnegan, les fans attendent désormais beaucoup de la prochaine génération. Un sacrifice était hautement nécessaire pour rendre Boruto et d’autres plus vigoureux. Une fois de plus, le créateur a fait un travail fantastique en décrivant les niveaux de puissance et en réalisant le développement significatif. Maintenant, l’histoire continue dans le «chapitre 56» du manga Boruto.

Boruto: Naruto Next Generations Chapitre 56

Le chapitre précédent réunit enfin Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki. Ensemble, ces quatre retournent au village. D’un autre côté, Code deviendra désormais le successeur d’Isshiki. Il est probablement en passe de devenir l’un des antagonistes les plus importants de la franchise.

Le chapitre précédent se termine par un aperçu et la date de sortie du chapitre 56 du manga. Voici l’aperçu:

Aperçu et attentes du chapitre 56 de Boruto:

Selon l’aperçu du chapitre précédent, «Les yeux dérangeants de Code, à qui la Volonté d’Otstusuki a été confiée, regardent…»

L’histoire se poursuit maintenant dans le prochain chapitre avec Code comme point central. Quels sont exactement ses motifs? Nous aurons sûrement une réponse à tout cela dans le prochain chapitre du manga Boruto.

De plus, comme d’habitude, le dernier chapitre mentionne la date de sortie du prochain.

Boruto Chapitre 56 Date de sortie – Quand sera-t-il diffusé?

Selon l’aperçu du chapitre, sans retard dans le calendrier de diffusion, Boruto chapitre 56 sortira le 18 mars 2021.

Les fuites, les scans bruts et les spoilers seront publiés trois jours avant la date de diffusion.