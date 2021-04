CoD Warzone: Verdansk a été détruit par une bombe atomique – quelle est la prochaine étape?

Call of Duty: Warzone sont sur le point de faire de grands changements. Parce que bientôt commence Saison 3 du populaire jeu de tir Battle Royale. La fin de la deuxième saison actuellement en cours est beaucoup plus spectaculaire: au cours de cela, la carte était maintenant Verdansk détruit par une bombe atomique. En conséquence, vous ne pouvez actuellement plus jouer sur la carte connue.

La fin spectaculaire de Verdansk

La fin de CoD Warzone a été annoncée le 21 avril 2021 avec une playlist spéciale qui porte le nom approprié « Destruction of Verdansk, Part 1 ». Ici, vous pouvez vivre l’explosion de la bombe atomique en direct, pour autant que les serveurs le permettent.

Que s’est-il passé lors des matchs spéciaux? Les rounds ont commencé comme n’importe quel autre match de Call of Duty: Warzone. Cependant, il y a eu deux changements majeurs. Parce que non seulement la zone d’infection peuplée de zombies est devenue de plus en plus grande au cours du tour, mais les joueurs qui ont mordu dans l’herbe virtuelle sont également apparus comme des morts-vivants. Vers la fin du tour, il n’y avait guère d’endroit sûr pour les quelques survivants.

Bombe atomique contre zombies: Peu avant la fin du match, un message radio a été envoyé exhortant les joueurs à évacuer immédiatement. Mais ils n’en ont pas eu le temps. Parce que quelques secondes plus tard la bombe atomique a déjà explosé sur la zone. C’était avec un Scène cinématographique montré, que vous pouvez revoir ici:

Les problèmes de serveur ont gâché le plaisir: L’événement était si populaire que les serveurs se sont mis à genoux. Non seulement les temps d’attente pour un match étaient excessivement longs pour de nombreux utilisateurs, mais ils ont également dû lutter contre des accidents et des déconnexions pendant les tours.

Nous enquêtons activement sur le #Warzone Destruction des problèmes de serveur de la partie 1 de Verdansk. Une mise à jour de la liste de lecture a été publiée qui devrait aider à réduire la fréquence des plantages. Soyez prêt pour plus de mises à jour.https: //t.co/A4SmRKaZRZ – Logiciel Raven (@RavenSoftware) 21 avril 2021

Comment se termine la saison 2 de CoD Warzone?

Encore à 22 avril 2021 l’événement continue. Dans l’ensemble, l’équipe de développement planifie la deuxième saison de « Call of Duty: Warzone » au total quatre phases pour finir, tout cela aura lieu plus tard dans la journée. Après cela, la saison 3 commence et apportera toute une gamme de nouveaux contenus.

Où se déroulent les matchs? Puisque Verdansk a maintenant été anéanti, vous ne pouvez actuellement utiliser que la carte légèrement plus petite Île de la Renaissance jouer. Mais beaucoup de choses ont changé là-dessus aussi. Une fois que les correspondances sont trouvées ici maintenant la nuit à la place et il y a aussi avec le centre de contrôle une nouveau lieu sur l’Ile.

Verdansk est tombé. Protocole mis à jour: 🕑 2P PT: cherchez la sécurité de Verdansk sur l’île de la Renaissance

🕘 9P PT: Mettez à jour vos communications (console) et explorez Rebirth Island

🕘 12: 00P (4.22) PT: Revenez demain à Rebirth pour des instructions mises à jour pic.twitter.com/AbuDyYY8xm – Call of Duty 🌑 (@CallofDuty) 21 avril 2021

Warzone: Quoi de neuf dans la saison 3?

Il n’y a actuellement aucune information officielle sur la façon dont cela se poursuivra dans la saison 3 avec « Call of Duty: Warzone ». Cependant, le site Web de VGC a déjà confirmé certaines fuites. Selon eux, Verdansk arrive dans la saison 3 sous une nouvelle forme dos.

Voici ce que Verdansk devrait offrir dans la saison 3: Conformément au décor de « Call of Duty: Black Ops Cold War », il est ensuite utilisé dans le Robe des années 80 venez et soyez complètement repensé. Alors que certains domaines sont simplement repensés visuellement, certains le seront également places supplémentaires comme des mines, un barrage et un nouveau stade.

Puisque la troisième saison du jeu de tir devrait apparaître le 22 avril 2020, il ne faudra pas trop longtemps avant la confirmation officielle et l’annonce de l’autre nouveau contenu.