CoD: Warzone – Streamer attrape les tricheurs dont les canaux Twitch sont bloqués

Tricher dans un jeu en ligne peut avoir des conséquences désastreuses. Ils devaient tous les deux CoD: Sarah « Icy Vixen », joueuse de Warzone, Belles et BeardedBanger expérimenté de première main lorsque les téléspectateurs d’un flux ont remarqué un comportement inhabituel. Le streamer Alex Zedra, qui prête son visage à l’opérateur Mara dans Call of Duty, a animé le jeu.

CoD: Warzone match montre clairement les tricheurs

Belles, par exemple, pourrait avec Aimbots et wallhacks Cibler les joueurs même si cela n’a pas été possible en raison d’une colline sur la carte. Sarah « Icy Vixen » Belles n’aurait pas pu rencontrer ce joueur de façon régulière. L’ennemi reste constamment dans leur ligne de mire. Vous pouvez difficilement viser cela parfaitement.

Hé @Tic J’ai organisé un piratage de streamer pendant un tournoi … je pensais juste que vous devriez le savoir. IcyVixen et BeardedBanger. pic.twitter.com/ZQgEpAgYeM – ALEX ᡕᠵ᠊ᡃ ່ ࡚ࠢ࠘ ⸝ ່ ࠡࠣ᠊ ߯ ᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘ 𐡏 💕 (@Alex_zedra) 12 mars 2021

Les deux joueuses Sarah « Icy Vixen » Belles et BeardedBanger ont nié avoir utilisé des astuces. Mais les preuves étaient claires. BeardedBanger essayait toujours de protéger son partenaire lorsque ses vidéos ont toutes été examinées.

Il puis l’a supprimé de sa chaîne. Mais trop tard. Certains ont déjà été analysés et des scènes ont été découvertes dans celles-ci qui indiquaient une tricherie. Des vidéos de Sarah « Icy Vixen » Belles ont également été examinées et il semble également qu’elle utilise des Aimbots et des Walhacks dans CoD.

Une fois les deux signalés, les leurs sont Chaînes Twitch désormais bloquées. Mais la question de savoir s’ils ont vraiment triché n’a pas encore été clarifiée. Le jeu de tir en ligne « Call of Duty: Warzone » est à plusieurs reprises en proie à des hackers et des tricheurs. Même un an après la sortie du jeu. Il y a déjà eu de nombreuses vagues d’interdictions dans lesquelles les tricheurs ont été retirés de la circulation. Mais le problème persiste encore.

La tricherie est particulièrement courante avec le Les tournois sont un problème, car surtout avec ceux-ci, cela devrait être particulièrement juste. Mais même dans les tournois, les tricheurs ne se retiennent pas.