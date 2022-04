CoD Warzone : Godzilla met le cap sur Caldera

Call of Duty : zone de guerre La troisième saison commence la semaine prochaine. Le jeu de tir Battle Royale étroitement lié à Call of Duty : Avant-garde est imbriqué, jouit toujours d’une grande popularité, même si la simple La taille du téléchargement a récemment poussé certains joueurs à quitter.

La saison trois devrait proposer de gros événements et l’un ou l’autre cross-over est apparemment prévu. Il y a aussi eu des rumeurs récemment selon lesquelles Godzilla et King Kong font partie du jeu pourrait devenir. Celles-ci semblent maintenant se confirmer progressivement.

Warzone : Godzilla arrive

Il y a quelques jours, la bande-annonce officielle de la nouvelle saison de zone de guerre libéré, à la fin duquel des bruits mystérieux se font entendre tandis qu’une voix off décrit une nouvelle menace. Les bruits sont vite devenus repaire vers de monstre– Associé à des films.

A maintenant Activision partagé des images supplémentaires par e-mail montrant l’arrivée imminente de godzilla taquiné. D’une part, il y a la carte connue du jeu caldeira vu, des ombres et des ondulations très suspectes plus loin sur l’eau. Quiconque a vu les films actuels reconnaîtra clairement la référence ici godzilla.

© Activision

Le lézard géant au souffle nucléaire est donc en route vers le champ de bataille et devrait arriver sous peu. UN Événement de début de saison devrait godzilla puis présentez-le dans toute sa splendeur.

Nouveau contenu dans la saison 3 de CoD: Warzone

Call of Duty: Warzone Saison 3 commence le 27 avril. Jusque-là, vous pouvez toujours récupérer les récompenses du Battle Pass de la saison 2. Au début de la nouvelle saison il y en aura un gros événement en jeu attendu. Si et comment godzilla et tous les autres monstres Kaiju sont intégrés dans les rondes en cours n’est actuellement pas clair.

Bien sûr, il y aura encore plus que ça nouvelles armes, éléments et peaux donner. Il devrait y avoir de nouvelles informations dans les prochains jours au plus tard. De plus, la carte subira très probablement des changements, peut-être à venir nouveaux endroits dans le jeu ou le terrain est ajusté.

Attendez-vous avec impatience la saison trois et Godzilla ou n’êtes-vous pas du tout intéressé par « Call of Duty: Warzone »? Dites le nous dans les commentaires!