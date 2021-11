CoD Vanguard a également des croix gammées en Allemagne, mais uniquement pendant la campagne

adidas Golf Veste Impermeable adidas Golf RAIN.RDY, homme, Marine, Moyen Online Golf

Défiez les éléments et profitez de votre partie de golf avec ce vêtement de golf haut de gamme d'adidas Golf. Prêt à vous protéger de la pluie, du vent et du soleil. RAIN.RDY bloque le vent et est imperméable pour vous garder au sec à l'intérieur pendant que vous jouez. Le matériau est également respirant et offre une protection UV de 50+ pour vous protéger des rayons nocifs du soleil. Le vêtement dispose d'une ouverture entièrement zippée, des poches zippées à l'avant et un col montant pour une protection supplémentaire. Il a un ourlet plus long à l'arrière et un cordon de serrage, et il est orné du logo adidas Badge of Sport sur l'ourlet inférieur.