CoD Modern Warfare II : annonce officielle avec logo

C’est un secret de Polichinelle depuis un certain temps 2022 « Appel du devoir »qui est actuellement à Infini Ward est en cours de développement, un successeur direct au redémarrage Call of Duty : Guerre moderne à partir de 2019 volonté. Depuis hier, il y a eu de la clarté et CoD Modern Warfare II est officiellement annoncé.

logo et Nom de famille du nouveau tireur ont été officiellement présentés, au-delà il n’y a aucune information officielle. Bien sûr, il y a suffisamment de rumeurs sur le jeu.

CoD Modern Warfare II : suite ou remake ?

Le titre est bien sûr quelque peu trompeur. Au moins il y avait 2009 un jeu du même nom. La question se pose donc de savoir s’il succède au guerre moderne redémarre à partir de 2021 ou un remake de l’original sorti en 2009. Même le court teaser ne crée pas vraiment de clarté ici.

Cependant, il est très probable que le nouveau « Modern Warfare II » soit indépendant de l’ancien et suive l’histoire du redémarrage de 2019.

L’histoire est censée être d’environ cartels de la drogue dans Colombie tourner et offrir de nombreux moments intenses.

Dans le court teaser, vous pouvez également entendre plusieurs voix et une aussi Carte topographique peut être vu pendant une courte période. Qu’est-ce que tout cela signifie que nous aborderons à coup sûr les semaines à venir Expérimenté.

Début d’une nouvelle ère ?

Il semble clair que Appel du devoir a de grands projets pour le nouveau Modern Warfare II. Entre autres choses, vous devez produire le titre particulièrement cher être.

Après la vente décevante de Call of Duty Avant-garde et les rapports sur la baisse du nombre de joueurs ont mis beaucoup de pression sur la nouvelle partie de la série.

Quel impact le nouveau jeu a-t-il sur la ramification de Battle Royale zone de guerre aura n’est pas non plus encore annoncé. Cependant, on peut fortement supposer que nous sommes ici nouvelles armes, peaux et peut-être un tout entier nouvelle carte attendu.

Que pensez-vous de CoD Modern Warfare II ? Attendez-vous le titre avec impatience ou auriez-vous préféré un cadre différent ? Écoutons vos suggestions dans les commentaires!